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    Десять невероятных строений, созданных архитектором Захой Хадид

    • Сьогодні, 13:17
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    Неожиданная смерть Захи Хадид 31 марта прошлого года повергла в шок весь архитектурный мир.

    Легендарная британка родом из Ирака всегда пыталась разрушить общепринятые каноны и «растянуть» рамки привычного пространства.

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    Она экспериментировала в жанре инсталляции, создавала театральные декорации, выставочные и сценические пространства, интерьеры и картины, разрабатывала дизайн яхт, обуви, ювелирных украшений и даже парфюмерных флаконов. 12 лет назад Заха стала первой женщиной, получившей Притцкеровскую архитектурную премию, а ее архитектурное бюро Zaha Hadid Architects реализовало более 950 проектов в 44 странах.

    В нашей фотоподборке вы увидите самые невероятные проекты Захи Хадид, каждый из которых можно назвать шедевром современной архитектуры.

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    Центр водных видов спорта в Лондоне - Не является самым сложным проектом Хадид, но сам президент Международного олимпийского комитета Жак Рогге назвал это строение подлинным шедевром.
    Согласно задумке Хадид, формы этого здания имитируют движение воды. Дизайн-проект строения был разработан в 2004 году и получил Притцкеровскую премию еще до того, как Лондон выиграл право на проведение летних Олимпийских игр — 2012.
    Центр водных видов спорта в Лондоне
    Центр водных видов спорта в Лондоне
    Считается, что открытие культурного центра Гейдара Алиева открытие в 2012 году сыграло одну из ключевых ролей в увеличении туристической привлекательности города Баку.
    В структуре здания использовалось максимально возможное количество стекла, что способствовало естественной вентиляции всех помещений. За этот проект Заха получила премию «Дизайн года» Британского музея дизайна.
    Культурный центр Гейдара Алиева
    Строительство моста Шейха Зайеда в Абу-Даби длиной в 842 метра обошлось в $300 млн. Изогнутые линии напоминают пустынные дюны.
    Мост Шейха Зайеда в Абу-Даби
    Мост Шейха Зайеда в Абу-Даби
    Мост Шейха Зайеда в Абу-Даби
    Мост Шейха Зайеда в Абу-Даби
    Оперный театр в Гуанчжоу. Общая площадь здания, который по форме напоминает камень, составляет около 70 тыс. кв. м. Театр из гранита, стекла и стали строился 5 лет.
    Оперный театр в Гуанчжоу
    Оперный театр в Гуанчжоу
    Подмосковный особняк для российского миллиардера Владислава Доронина уникален своей 22-метровой башней в форме перископа. Многие ценители творчества Захи Хадид называли именно этот проект самым футуристичным.
    Подмосковный особняк российского миллиардера Владислава Доронина
    Подмосковный особняк для российского миллиардера Владислава Доронина
    Десять невероятных строений, созданных архитектором Захой Хадид
    Суперсовременный торгово-офисный комплекс Sky SOHO включает в себя четыре башни обтекаемой формы, соединенные между собой озелененными мостами.
    Офисные и торговые помещения с общей площадью около 350 тысяч квадратных метров со своим поразительным рекреационным пространством стали новым ориентиром Шанхая.
    Десять невероятных строений, созданных архитектором Захой Хадид
    Здание гражданского суда в Мадриде Фасад суда состоит из подвижных металлических панелей, которые представляют собой двойную оболочку с саморегулирующейся системой вентиляции: панели способны открываться и закрываться в зависимости от погодных условий.
    Фасад суда состоит из подвижных металлических панелей, которые представляют собой двойную оболочку с саморегулирующейся системой вентиляции: панели способны открываться и закрываться в зависимости от погодных условий.
    Музей транспорта Риверсайд в Глазго
    Конструкция представлена в виде серебристых набегающих волн. Пять соединенных между собой тоннелей, обшитых оцинкованным металлом с торцами, которые заканчиваются двумя 36-метровыми застекленными фасадами, открытыми в стороны реки и города. Это был первый крупный инновационный проект Захи Хадид в Великобритании.
    Политекхнический университет в Гонконге
    Текучая бесшовная архитектура здания символизирует динамику развития настоящих и будущих достижений и производит впечатляющий визуальный эффект. Открытое общественное фойе, расположенное на подиумном уровне, продолжается вглубь здания с магазинами, кафе, музеями и выставочными площадями.
    40-этажный пятизвездочный отель, который строится как часть комплекса City of Dreams в китайском городе Макао.
    Здание облицовано сетчатым «экзоскелетом», формирующим необычные пустоты в центре монолитного строения. Это делает внутреннее устройство пространства очень необычным, позволяя при этом сохранить устойчивость и строгость конструкции. Строительство «экзоотеля» началось в 2013 году. Первых постояльцев он примет в начале 2017-го.
    Десять невероятных строений, созданных архитектором Захой Хадид

    Джерело: jetsetter.ua

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