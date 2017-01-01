Десять невероятных строений, созданных архитектором Захой Хадид



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Неожиданная смерть Захи Хадид 31 марта прошлого года повергла в шок весь архитектурный мир.

Легендарная британка родом из Ирака всегда пыталась разрушить общепринятые каноны и «растянуть» рамки привычного пространства.

Она экспериментировала в жанре инсталляции, создавала театральные декорации, выставочные и сценические пространства, интерьеры и картины, разрабатывала дизайн яхт, обуви, ювелирных украшений и даже парфюмерных флаконов. 12 лет назад Заха стала первой женщиной, получившей Притцкеровскую архитектурную премию, а ее архитектурное бюро Zaha Hadid Architects реализовало более 950 проектов в 44 странах.

В нашей фотоподборке вы увидите самые невероятные проекты Захи Хадид, каждый из которых можно назвать шедевром современной архитектуры.

Джерело: jetsetter.ua