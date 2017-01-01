Десять обладателей «Оскара», которые проигнорировали престижную кинопремию

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В Лос-Анджелесе состоялась 89-я торжественная церемония вручения кинопремии «Оскар».

Весь свет мирового кинематографа собрался в театре «Долби», где были названы лучшие фильмы, актеры, режиссеры и сценаристы 2017 года.

Попасть в число номинантов, а тем более получить золотую статуэтку — большая честь для каждого, кто причастен к созданию фильма. Однако в истории киноакадемии было немало случаев, когда будущие победители по тем или иным причинам саботировали торжественную церемонию.

По материалам: BigPicture.ru