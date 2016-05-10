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    Десять реально существующих мест из Диснеевских мультфильмов

    • Сьогодні, 08:35
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    В 1991 году произошло событие, которое открыло совершенно новую страницу в истории кинематографа: впервые анимационный фильм был номинирован на Оскар.

    Мультфильм производства студии Диснея «Красавица и Чудовище» так и не получил эту престижную кинопремию, однако с тех пор становится все более очевидным, что современные диснеевские мультфильмы уже перестали быть просто развлечением для детей, а представляют собой нечто гораздо более значимое.

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    Увлекательнейшие истории, которые случаются со сказочными персонажами, надолго запоминаются и детям и взрослым, а чудесные миры, в которых происходят события, просто завораживают. А иногда даже появляется чувство, будто эти миры каким-то образом нам знакомы, будто где-то мы их уже видели. И это неудивительно, поскольку создатели анимационных фильмов нередко вдохновляются вполне настоящими местами и сооружениями. В нашей сегодняшней подборке – 10 реально существующих мест из анимационных фильмов Диснея.

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    Знаменитый дворец с его белым каменным фасадом и синими башенками на самом деле представляет собой смесь из европейских замков различных периодов и стилей. Но все же наибольшее сходство дворец из мультфильма Золушка имеет с известным немецким замком Нойшванштайн, расположенным в Баварии.
    Создатели мультфильма вдохновлялись Францией, в частности замком Шамбор. Этот архитектурный шедевр эпохи Ренессанса был взят за основу замка Зверя. А вот прообразом родной деревни красавицы Белль послужила французская провинция Эльзас и ее очаровательные маленькие города с мощеными улочками.
    Автор книги о приключениях Пиноккио вырос в небольшом городке Колодди, которая находится в провинции Пистоя (регион Тоскана, Италия), и вдохновлялся он местным колоритом и пейзажами. Одной из главных достопримечательностей Колодди сегодня является парк Гарцони, послуживший вдохновением для создателей мультфильма. В парке много бетонных скульптур, статуй и фонтанов, которые вдохновили современных мастеров бетонных изделий
    Реальной основой для сказочного замка принца Эрика был Шильонский замок, стоящий на берегу Женевского озера в Швейцарии. Поскольку замок стоит у самой воды, это делает его идеальным замком для мультфильма о русалочке.
    Чем же еще вдохновляться при создании мультфильма про отважную принцессу, как не природой и замками Шотландии? Именно шотландский замок Эйлен-Донан был взят за основу фамильного замка клана Данброх.
    Большая часть архитектуры замка из Рапунцели была позаимствована у крепости Мон-Сен-Мишель, который находится во Франции. Этот остров-крепость примечателен тем, что время от времени полностью отрезается от материка приливом, что делает его еще более неприступным.
    Главным прообразом для ледового дворца Эльзы был Hotel de Glace – ледяной отель в Квебеке (Канада). Этот удивительный сезонный отель каждую зиму появляется на окраине Квебека, причем строят его полностью изо льда.
    Архитектура императорского дворца в мультфильме «Мулан» была позаимствована у дворцового комплекса Запретный город, расположенного в Пекине, столице Китая. Кстати, в наше время дворец уже не является запретным и открыт для посещения туристами.
    Центральный вокзал Нью-Йорка является реальным прообразом Центральной станции из анимации «Ральф». Вокзал был построен в 1871 году, а в 1913 году – реконструирован в более современном стиле.
    Райский водопад из мультфильма «Вверх» был создан под вдохновением от водопада Анхель, который находится в Венесуэле, на территории Национального парка Канайма. Водопад Анхель известен как самый высокий водопад в мире.
    Десять реально существующих мест из Диснеевских мультфильмов

    Джерело: Fullpicture.ru

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