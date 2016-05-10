Десять реально существующих мест из Диснеевских мультфильмов



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В 1991 году произошло событие, которое открыло совершенно новую страницу в истории кинематографа: впервые анимационный фильм был номинирован на Оскар.

Мультфильм производства студии Диснея «Красавица и Чудовище» так и не получил эту престижную кинопремию, однако с тех пор становится все более очевидным, что современные диснеевские мультфильмы уже перестали быть просто развлечением для детей, а представляют собой нечто гораздо более значимое.

Увлекательнейшие истории, которые случаются со сказочными персонажами, надолго запоминаются и детям и взрослым, а чудесные миры, в которых происходят события, просто завораживают. А иногда даже появляется чувство, будто эти миры каким-то образом нам знакомы, будто где-то мы их уже видели. И это неудивительно, поскольку создатели анимационных фильмов нередко вдохновляются вполне настоящими местами и сооружениями. В нашей сегодняшней подборке – 10 реально существующих мест из анимационных фильмов Диснея.

Джерело: Fullpicture.ru