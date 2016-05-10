Десять реально существующих мест из Диснеевских мультфильмов
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В 1991 году произошло событие, которое открыло совершенно новую страницу в истории кинематографа: впервые анимационный фильм был номинирован на Оскар.
Мультфильм производства студии Диснея «Красавица и Чудовище» так и не получил эту престижную кинопремию, однако с тех пор становится все более очевидным, что современные диснеевские мультфильмы уже перестали быть просто развлечением для детей, а представляют собой нечто гораздо более значимое.
Увлекательнейшие истории, которые случаются со сказочными персонажами, надолго запоминаются и детям и взрослым, а чудесные миры, в которых происходят события, просто завораживают. А иногда даже появляется чувство, будто эти миры каким-то образом нам знакомы, будто где-то мы их уже видели. И это неудивительно, поскольку создатели анимационных фильмов нередко вдохновляются вполне настоящими местами и сооружениями. В нашей сегодняшней подборке – 10 реально существующих мест из анимационных фильмов Диснея.
Джерело: Fullpicture.ru