Десять самых недоступных мест на Земле



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Города, в которых мы живем, все больше разрастаются, но места в них становится все меньше.

Благодаря современным технологиям и воздушному транспорту мир стал тесен.

На путешествия с одного континента на другой когда-то требовалось несколько месяцев или даже годы, зато теперь на такое перемещение уйдет всего несколько часов.

Тем не менее, все еще есть некоторые места, которые остаются окутанными тайной, просто потому, что добраться до них крайне сложно.

Если вы располагаете достаточным количеством времени, финансов и ноу-хау, а еще если вас влекут невиданные дали и тянет на приключения, то вот вам список топ-10 самых недоступных мест на Земле:

Джерело: cameralabs.org