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    Десять самых недоступных мест на Земле

    • Сьогодні, 14:43
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    Города, в которых мы живем, все больше разрастаются, но места в них становится все меньше.

    Благодаря современным технологиям и воздушному транспорту мир стал тесен.

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    На путешествия с одного континента на другой когда-то требовалось несколько месяцев или даже годы, зато теперь на такое перемещение уйдет всего несколько часов.

    Тем не менее, все еще есть некоторые места, которые остаются окутанными тайной, просто потому, что добраться до них крайне сложно.
    Если вы располагаете достаточным количеством времени, финансов и ноу-хау, а еще если вас влекут невиданные дали и тянет на приключения, то вот вам список топ-10 самых недоступных мест на Земле:

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    10. Остров Пасхи Также известен как Рапа-Нуи, или по-испански Исла де Паскуа. Это чилийский остров, расположенный в юго-восточной части Тихого океана. Он известен своими 887 сохранившимися статуями, которые называют моаи. Они были раскиданы вокруг острова. Территория в 163,6 квадратных километров была занесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО и считается наиболее удаленным населенным островов в мире.
    9. Алерт, Канада Расположенное на острове Элсмир, территории Нунавут Канада, это место считается самым северным поселением в мире. С населением всего в 5 жителей (2011 г), база находится в 817 километрах (508 миль) от Северного полюса. В этой области расположены различные метеорологические станции и средства радиосвязи, например, метеостанция Канады, Глобальная служба лабораторного контроля атмосферы и оповещения аэропорта.
    8. Тристан-да-Кунья Эта группа островов вулканического происхождения является частью британской заморской территории и самым удаленным населенным архипелагом на Земле. Место расположено в южной части Атлантического океана в 2816 километрах (1750 миль) от Южной Африки. Главный острова Тристан-да-Кунья имеет площадь 98 квадратных километров, а численность постоянного населения составляет 275 человек (2009). На острове отсутствует аэропорт, добраться на него можно только по морю.
    7. Станция Мак-Мердо Американский антарктический научно-исследовательский центр является крупнейшим сообществом в Антарктиде. Он расположен на южной оконечности ледника Росс, Антарктида. На станции Мак-Мердо проживает население около 1258 жителей в более чем 100 зданиях, также здесь есть гавань, три аэродрома (два сезонных) и вертолетная площадка.
    6. Водопад Анхель Также известен как Kerepakupai vena, что значит «Водопад глубочайшего места». Это самый высокий непрерывный водопад в мире. Вода падает с ошеломляющей высоты 979 м (2648 футов) над краем горы Auyantepui. Он получил свое название в честь Джимми Ангела, летчика США, который первым пролетел над этим водопадом. Это место по-прежнему остается одним из самых труднодоступных на Земле из-за густых джунглей и отсутствия средств передвижения.
    5. Буве Необитаемый субантарктический остров, расположенный в южной части Атлантического океана и в южной части Срединно-Атлантического хребта. Он является зависимой территорией Норвегии. Заброшенный вулканический остров был впервые замечен 1 января 1739 года французским командиром Жан-Батистом Шарль Буве де Лозье, а позже, в 1928 году он стал норвежской заморской территорией. Примечательно, что остров был упомянут в фильме «Чужие против Хищников». И, хотя это не поле боя двух чужеродных видов, 21 февраля 2012 года экипаж Hanse оставили здесь капсулу времени, которая будет открыта в 2062 году.
    4. Точка Немо Океанической полюс относительной недоступности, часто называемый Точкой Немо. Это наиболее удаленное от земли место в океане. Оно расположено в южной части Тихого океана, (48 ° 52,6 'S 123 ° 23,6' W) или 2688 км (1670 миль) до ближайшей суши. Свое название Точка Немо получила от вымышленного персонажа Жюля Верна, главного героя книги «Двадцать тысяч лье под водой» (1870) капитана Немо.
    3. Рудник Тау Тона Самый глубокий в мире на сегодняшний день рудник горнодобывающей промышленности глубиной в 3,8 км (2,4 мили). Он расположен в Carletonville, что к западу от Йоханнесбурга, Южная Африка и входит в тройку самых глубоких шахт. Тау Тона, город Золота настолько глубоко уходит в недра земли, что температура внутри может подниматься до опасного для жизни уровня.
    2. Naica Crystal Cave Это гигантская пещера природных кристаллов, в том числе самых крупных из когда-либо найденных. Она расположена по соседству с городом Naica, Чихуахуа, Мексика. Обнаружили пещеру шахтеры во время раскопок нового туннеля в 2000 году. Она имеет форму подковы. Температура воздуха достигает до 58 ° C (136 ° F), а влажность составляет от 90 до 99 процентов. Без надлежащих защитных средств люди способны находиться внутри лишь около десяти минут из-за высокой температуры. Примечательно, что доступ в пещеру обеспечивается благодаря насосной деятельности горнодобывающей компании. Если она прекратится, то пещера вновь погрузится под воду.
    1. Гора Эверест Это самая высокая гора в мире. Она находится в Гималаях на границе Непала и Китая. Ее высота составляет 8848 метров (29029 футов). Свое официальное название Эверест получил в 1865 году от английского Королевского Географического общества. Первое зафиксированное восхождение совершили Эдмунд Хиллари и Тенцинг Норгей 28 мая 1953 года. Вершины горы по сей день достигли около 3000 альпинистов, и, по статистике, каждое десятое восхождение закончилось смертью. В частности, тела 200 человек до сих пор лежат вдоль склонов Эвереста.
    Десять самых недоступных мест на Земле

    Джерело: cameralabs.org

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