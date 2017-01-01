Десять самых смертоносных дорог мира



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Если вы любите адреналин, и собираетесь прокатиться с ветерком по извилистым дорогам в горах, не забудьте на всякий случай проверить действует ли там страховка на автомобиль и жизнь.

Почему, спросите вы? Просто посмотрите фотографии самых опасных дорог мира, и вы поймете почему.

Здесь смерть поджидает водителей на каждом шагу. Но это не только опасные, но еще и захватывающие дух дороги. Смотрите 10 самых смертоносных дорог мира.

Джерело: Fullpicture.ru