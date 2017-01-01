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    Десять самых смертоносных дорог мира

    • Сьогодні, 10:00
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    Если вы любите адреналин, и собираетесь прокатиться с ветерком по извилистым дорогам в горах, не забудьте на всякий случай проверить действует ли там страховка на автомобиль и жизнь.

    Почему, спросите вы? Просто посмотрите фотографии самых опасных дорог мира, и вы поймете почему.

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    Здесь смерть поджидает водителей на каждом шагу. Но это не только опасные, но еще и захватывающие дух дороги. Смотрите 10 самых смертоносных дорог мира.

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    Guoliang — дорожный туннель прямо в скалах, Китай. Guoliang — это один из самых известных туннелей в мире, пробуренный в огромной скале в китайских горах Тайханшань. Трасса длиной в 1,2 километра, высотой 5 метров и всего 4 метра в ширину. Дорогу в течение 5-ти лет строили жители соседних деревень, при этом не обошлось без жертв. Движение через опасный туннель было открыто в мае 1977 года. Это дорога, которая не терпит ошибок водителей.
    Внутреннее освещение дороги, идущей внутри туннеля, обеспечивается за счет прорубленных в скале 30-ти «окон» разной величины. Езда по такой дороге требует большого внимания и благоразумия водителя. \
    Трансфагарасан, Румыния. Трансфэгэршанское шоссе пересекает горы Фэгэраш с севера на юг. Это самый высокий горный массив в румынских Карпатах. 150-километровая трасса таит в себе большое количество крутых поворотов, поэтому там действует ограничение скорости до 40 километров в час. Трансфэгэршанское шоссе интересно также по другой причине, в самом его начале находится знаменитый замок Поенари, называемый замком Дракулы, что определенно делает его (шоссе)… еще более опасным :-) Трансфагарасан был построен во времена диктатуры Николае Чаушеску в 70-х годах XX века. Первоначально это была только дорога для военных. Для строительства шоссе было использовано 6 миллионов килограммов динамита. Во время работ на Трансфэгэршанском шоссе погибло 40 солдат.
    Перевал Стельвио в Италии. Расположенный 2757 метров над уровнем моря, это самый высокий перевал в итальянских Восточных Альпах с дорожным покрытием, на котором осуществляется автодвижение. Северо-восточная часть дороги считается самым опасным участком из-за большого числа крутых поворотов, а именно 48-ми. Это настоящий серпантин. Из-за плохой видимости встречных машин на поворотах, невнимательность на этой дороге может стоить жизни. Перевал Стельвио притягивает любителей адреналина как магнит. Через него проходит трасса одного из этапов велогонки «Giro d’Italia».
    Дорога Смерти в Боливии. Yungas Road в Боливии в 1995 году была названа самой опасной дорогой в мире. Тогда на ней погибли почти 300 человек. 3,5 метра в ширину и около 65 километров в длину дорога не имеет даже каких-либо импровизированных барьерных заграждений. Если кто-то осмелиться посмотреть сверху вниз, то увидит на дне и на склонах обломки автомобилей и автобусов — это жертвы плохого дорожного покрытия, лавин и смертельных поворотов. Дорога смерти — это также место для экстремальных спусков на велосипеде, которые иногда заканчиваются трагедией.
    Са Калобра (Sa Calobra) на Майорке, в Испании. Трасса Са Калобра была построена в 1932 году. Спроектировал ее итальянец Антонио Паветти. Дорога вьется 13 километров и насчитывает более пятидесяти поворотов, один из которых — это поворот на 360 градусов, а называется он Nus de Sa Calobra (на фото).
    Los Caracoles в Андах, Чили. Это шоссе извивается как змея. Расположено оно в чилийских Андах на перевале Los Caracoles. Там нет никаких барьерных заграждений, зато огромное количество поворотов и крутых подъемов. Большую часть года дорога в горах покрыта снегом. Несмотря на неблагоприятные и даже опасные условия, по ней нон-стоп ездят автобусы с туристами и грузовые автомобили.
    Canning Stock Route в Австралии. Canning Stock Route — это самое длинное и трудное австралийское бездорожье, которое тянется с юго-запада на северо-восток континента. В 1910 году Альфред Каннинг обозначил ее в качестве маршрута для перегонки скота из Вилуны в Halls Creek. Длина дороги более 1700 километров. Езда по ней — это очень тяжелое испытание даже для больших любителей путешествий по бездорожью. По словам британского «Telegraph» преодолеть весь путь — от начала дороги до самого конца — может занять по времени около трех недель. Кроме того, у путешественника должен быть очень надежный автомобиль и навыки автомеханика (или автомеханик в команде), большие запасы продовольствия и воды, топлива и запчастей, а также запасные шины. Вездесущая сухая трава может попасть в ходовую часть автомобиля и вызвать пожар. Топливо можно купить в лишь одном-двух местах у аборигенов. А дорога выглядит такой красивой…
    Долина Троллей (Trollstigen) в Норвегии. Тролльстиген известный также как Дорога Троллей — это узкая трасса, состоящая из 11-ти серпантинов, с 180-ти градусными поворотами. По этой дороге не поедешь с высокой скоростью, потому что на некоторых участках ее ширина составляет ровно столько, сколько ширина автомобиля. Дорога Троллей окружена с трех сторон высокими горами, поэтому здесь делается большой упор на защиту от падающих камней. В осенне-зимний период дорогу закрывают из-за сильных снегопадов.
    Шоссе Далтон на Аляске, США. Шоссе Далтон является одной из самых изолированных дорог в США. Шоссе построили в 1974 году. Оно проходит вдоль нефтепровода Транс-Аляска, а его длина составляет 666 километров. Вдоль трассы расположены только три города, общая численность жителей которых составляет… 60 человек. Огромные грузовики, которые мчатся по этой дороге, создают такие клубы пыли, что видимость на ней становится почти нулевой. Ну и, конечно, арктическая погода не способствует улучшению безопасности на шоссе Далтон.
    Skippers Canyon Road в Новой Зеландии. Эта дорога была построена горняками во время золотой лихорадки в 1883-1890 годах. Извилистая трасса с гравийным покрытием, к тому же настолько узкая в некоторых местах, что иногда две встречные машины не могут разъехаться. И тогда одна из машин должна повернуть назад и проехать около 3-х километров, чтобы найти место, в котором оба автомобиля могут проехать бок о бок.
    Skippers Canyon Road — это одна из двух дорог в Новой Зеландии, на которой не действует страховка для арендованных автомобилей.
    Десять самых смертоносных дорог мира

    Джерело: Fullpicture.ru

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