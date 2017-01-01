Десять самых смертоносных дорог мира
- Сьогодні, 10:00
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Если вы любите адреналин, и собираетесь прокатиться с ветерком по извилистым дорогам в горах, не забудьте на всякий случай проверить действует ли там страховка на автомобиль и жизнь.
Почему, спросите вы? Просто посмотрите фотографии самых опасных дорог мира, и вы поймете почему.
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Здесь смерть поджидает водителей на каждом шагу. Но это не только опасные, но еще и захватывающие дух дороги. Смотрите 10 самых смертоносных дорог мира.
Джерело: Fullpicture.ru