Десять удивительных снимков о том, как ребенок размещается внутри женского тела



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Многим женщинам трудно даже представить, как ребенок ростом 50 сантиметров мог помещаться внутри их тела.

Но эти фотографии могут все объяснить.

Фотограф из Дании Мария Фермонт сделала серию снимков новорожденных в первые часы после появления на свет. Особенность снимков состоит в том, что малыши на них находятся в позах, в которых они находились в материнской утробе.

Идея создать проект появилась у женщины после рождения первенца. Когда акушерка принесла ей ребенка, то показала, в какой позе он находился до рождения. Фотографа так умилила эта картина, что она стала делать подобные снимки для своих знакомых.