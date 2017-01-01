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    Десять звёзд Голливуда, которым явно не повезло с пластическим хирургом

    • Сьогодні, 08:08
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    <span>Донателла Версаче&nbsp;</span><br /><br /><br />
    Донателла Версаче 


    Никто не хочет стареть и видеть на своём лице некрасивые морщинки, свидетельствующие о том, что возраст неумолимо прибавляется, отпечатываясь на вашем облике.

    Обычные люди относятся к процессу старения несколько спокойнее, нежели звёзды, что в принципе понятно — лицо визитная карточка любой знаменитости. В погоне за вечной молодостью голливудские селебрити тратят сотни тысяч долларов на походы к косметологам и  пластическим хирургам. Но, к сожалению, посещения косметологических клиник не всегда даёт положительный результат, а иногда и вовсе оставляет непоправимый след на лице, который невозможно исправить.

    В нашей подборке вы узнаете, кто из голливудских звезд неоднократно ложился под нож и что из этого вышло.

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    После того как Ума Турман появилась на публике с новым лицом , очевидцы стали отмечать, что черты ее лица потеряли живость, улыбка стала неестественной,глаза заметно сузились, к чему привлекли внимание отсутствие туши и акцент на губы в макияже. Приятели звезды говорят, что похода к пластическому хирургу не было; визажист, работающий с актрисой, заявляет,что она стала выглядеть по‑другому из-за экспериментов с макияжем. По их словам, Ума лишь перестала пользоваться косметикой в большом количестве. Сама же актриса на заявления о ее новом лице никак не отреагировала.
    Рене Зеллвегер и раньше прибегала к услугам специалистов: ее выдавали сильно изменившаяся форма губ, неестественно натянутая кожа. Но сейчас Рене поразила поклонников узким и совсем не знакомым разрезом глаз и рельефной блестящей кожей. Интересно,продолжит ли новая Рене актерскую карьеру?
    К пластическим операциям Донателла пристрастилась после того, как возглавила Дом моды Versace. Эффектная блондинка, несмотря на жесткий, далеко не девичий характер, была полна комплексов насчет своей внешности. Когда к ее персоне обратился весь мир, она решила сбавить себе несколько лет круговой пластикой лица. Но за первой операцией последовали и другие… Пагубная зависимость привела к тому, что сегодня 61-летняя Донателла Версаче возглавляет не только списки самых успешных женщин и влиятельных модельеров в истории, но и самых страшных знаменитостей. В одном из интервью дизайнер призналась: «Мне потребовалось слишком много времени, чтобы осознать: настоящая красота не снаружи, а внутри». \
    «Деловая женщина» Мелани Гриффит была одной из самых известных актрис 80-х и 90-х годов: ее бесконечные романы обсуждал весь мир, смелые стрижки и образы служили источником вдохновения для модниц. Однако в нулевых Мелани стали вспоминать, лишь упоминая жену Антонио Бандераса, которая явно переборщила с пластикой и выглядит намного старше своего сексуального мужа. Мелани действительно сильно изменилась и выглядит так, будто ей гораздо больше своих 59 лет.
    Рыжеволосая австралийка с молочной кожей и острым носиком, в юности Кидман признавалась, что стесняется своей «плоскости» и мечтает о формах Джей Ло: «Но на пластику я не решусь никогда!» Однако после сорока Николь о своих громких заявлениях забыла: актриса увеличила себе губы (верхняя губа звезды теперь приняла прямоугольную форму и приподнимается, когда Кидман улыбается), щеки звезды стали неестественно пухлыми, а кожа сильно натянутой — теперь Николь, которую всегда ценили за естественность и природную женственность, называют «фарфоровой куклой».
    Казалось бы, кто-кто, а Мэг Райан в кабинет пластического хирурга не постучится никогда. Актриса всегда «брала» простотой и естественностью: на премии «Оскар» демонстрировала небрежно уложенный боб и дефилировала в свободном сарафане, на премьерах появлялась в джинсах, без макияжа и в солнцезащитных очках. Но с возрастом Мэг не смогла устоять перед соблазном быть вечно молодой. Результат — асимметричное лицо,неестественный блеск кожи и узкий разрез глаз.
    Кто узнает в этой женщине на фото задорную Бэби из «Грязных танцев»? Вместе с оглушительным успехом в конце 80-х на юную Дженнифер Грей, подающую надежды актрису, посыпалась и критика ее внешности. Нос с горбинкой, который так трогательно целует Патрик Суэйзи в знаменитой финальной сцене «Грязных танцев», стал мишенью обсуждения таблоидов. В отличие от Барбры Стрейзанд, которая не обращала внимания на завистливые сплетни, Грей прогнулась и сделала свою первую операцию — ринопластику. А дальше как по цепочке: c носом-кнопкой подбородок стал казаться слишком острым — сразу к хирургу, щеки слишком округлыми — и с этой проблемой Грей смогли помочь. В результате Джен будто бы носит маску, которая до неузнаваемости отличается от ее настоящего лица.
    Самая молодая знаменитость в нашем списке: звезде американских комедий чуть больше сорока, а она уже зачастую фигурирует в числе жертв пластической хирургии. Несмотря на то что Тара Рид пытается молодиться, боясь потерять образ «актрисы-барби», ей это не совсем удается: лицо слишком изменилось из-за инъекций — многие поклонники звезды 90-х сегодня на экране (к слову, в кино Рид практически не появляется) и на красных дорожках ее просто не узнают.
    Обворожительная француженка с голубыми глазами и пышными губами в 80-х и 90-х считалась олицетворением женственности и утонченности. Однако в поисках идеала признанная красавица решилась лечь под нож хирурга, впервые это случилось в 27 лет. Сегодня Эммануэль Беар выглядит намного старше своих лет и признается в интервью, что жалеет о проведенных вмешательствах: «Нужно много раз подумать, сможете ли вы смириться с несовершенством, и только тогда, когда дальнейшая жизнь с ним не представляется возможной, идти ложиться под нож. Помните, что вы никогда не можете быть уверенными в результате».
    О карьере Дженис Дикинсон мечтают миллионы девушек по всему миру: девушка из неблагополучной семьи становится музой самых именитых дизайнеров, украшает 37 (!) обложек Vogue, подписывает один рекламный контракт за другим, крутит романы с самыми завидными мужчинами — Миком Джаггером, Сильвестром Сталлоне, Джеком Николсоном,Романом Полански. Имея такую насыщенную юность, прощаться с ней совсем не хочется: поэтому с ранних лет Дженис начала посещать пластических хирургов. Дикинсон, которая продолжает заниматься модельным бизнесом уже в качестве агента, свои пристрастия не отрицает. «Мой допинг — это секс и пластические операции, и я не вижу в этом ничего плохого», — заявила Дженис в своем шоу «Модельное агентство ведьмы Дженис».
    Десять звёзд Голливуда, которым явно не повезло с пластическим хирургом

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