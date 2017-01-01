Десять звёзд Голливуда, которым явно не повезло с пластическим хирургом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Донателла Версаче







Никто не хочет стареть и видеть на своём лице некрасивые морщинки, свидетельствующие о том, что возраст неумолимо прибавляется, отпечатываясь на вашем облике.

Обычные люди относятся к процессу старения несколько спокойнее, нежели звёзды, что в принципе понятно — лицо визитная карточка любой знаменитости. В погоне за вечной молодостью голливудские селебрити тратят сотни тысяч долларов на походы к косметологам и пластическим хирургам. Но, к сожалению, посещения косметологических клиник не всегда даёт положительный результат, а иногда и вовсе оставляет непоправимый след на лице, который невозможно исправить.

В нашей подборке вы узнаете, кто из голливудских звезд неоднократно ложился под нож и что из этого вышло.