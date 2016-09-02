Дети перестройки: 16 улетных вещей, которые были модными в 90-х годах



Розсилка ВІДПРАВИТИ

После распада СССР на постсоветском пространстве начались радикальные перемены, причём не только в политической системе.

Началась настоящая эволюция моды, которая превратилась в гигантскую индустрию.

Молодёжь начала понимать, что мода – это не обязательно брендовые вещи, это, скорее, информация о себе. В нашем обзоре самые популярные и модные вещи, которые были практически у всех молодых людей 90-х.

Джерело: Культурология