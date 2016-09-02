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    Дети перестройки: 16 улетных вещей, которые были модными в 90-х годах

    • Сьогодні, 09:49
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    После распада СССР на постсоветском пространстве начались радикальные перемены, причём не только в политической системе.

    Началась настоящая эволюция моды, которая превратилась в гигантскую индустрию.

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    Молодёжь начала понимать, что мода – это не обязательно брендовые вещи, это, скорее, информация о себе. В нашем обзоре самые популярные и модные вещи, которые были практически у всех молодых людей 90-х.

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    Особым писком были футболки с Ди Каприо, которые потом стали футболки с «лапшой» — это нарезанные бахромой подол и рукава.
    Как их только ни носили: и под футболку, и под мини-юбку, и под блузку с рюшечками, кому как позволяла фантазия.
    Мало у кого в те времена не было обуви на такой чумовой высокой «платформе». Сейчас даже странно, что это могло кому-нибудь нравится, но несколько десятилетий назад это был самый писк.
    Неотъемлемый аксессуар настоящего модника 90-х.
    После «варёнок» кустарного производства, «мальвины» стали самыми доступными и популярными среди молодёжи 90-х.
    В комплекте с «мальвинами», это был совершенно убойный микс.
    Круглыми пластмассовыми значками увешивали всю внешнюю поверхность куртки и рюкзака.
    Этот «шедевр» турецкого ширпотреба носили все подряд — от мала до велика, невзирая на половую принадлежность.
    Мастерку носили, как и лосины — под любую одежду, либо вместо куртки-ветровки, либо даже как самостоятельную часть наряда.
    Особым писком считалась «радуга» — хвост или коса, на которую были накручены разноцветные резинки соответствующих цветов.
    Спортивный костюм, в котором спокойно можно было выйти погулять с друзьями, сходить в кино или на дискотеку.
    Испачкали драгоценный пакет в переполненном троллейбусе? постирайте, высушите и вновь несите гордо, а если пакет порезали лезвием завистники, аккуратно заклейте страдальца и продолжайте нести.
    Самый драгоценный пацанский аксессуар.
    Вся детвора щеголяла практически в одинаковых (зато качественных!) сандалиях.
    Детишки на заснеженной площадке стоят одинаковые, как пингвины.
    Кто помоднее - носил «варёнки».
    Дети перестройки: 16 улетных вещей, которые были модными в 90-х годах

    Джерело: Культурология

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