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    Дети воссоздали сцены из фильмов, номинированных на «Оскар»

    • Сьогодні, 08:07
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    Каждый год в cвоем блоге Don’t Call Me Oscar Мэгги Сторино выкладывает фотографии своих дочерей, которые воссоздают знаменитые сцены из фильмов, номинированных на «Оскар».

    По словам Мэгги, ее дочери просто обожают переодеваться в известных персонажей, а недавно к этому занятию привлекли и 8-месячного Слоуэна, который дебютировал в блоге в образе Марка Уотни из фильма «Марсианин».

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    «Бруклин» — британский драматический фильм 2015 года в постановке Джона Краули.
    «Выживший» — американский вестерн-триллер 2015 года режиссёра Алехандро Г. Иньярриту.
    «Шпионский мост» — американский исторический фильм, снятый Стивеном Спилбергом по сценарию Мэтта Чармана и братьев Коэнов.
    «Безумный Макс: Дорога ярости» — постапокалиптический боевик австралийского режиссёра Джорджа Миллера, четвёртый фильм о Максе Рокатански.
    «Игра на понижение» — фильм Адама Маккея, посвящённый событиям ипотечного финансового кризиса 2007—2008 годов.
    «Комната» — художественный фильм режиссёра Ленни Абрахамсона совместного производства Канады и Ирландии, снятый по одноимённому роману Эммы Донохью.
    «Марсианин» — научно-фантастический драматический фильм режиссёра Ридли Скотта с Мэттом Деймоном в главной роли.
    «Теория всего» — английский мелодраматический фильм режиссёра Джеймса Марша.
    «Игра в имитацию» — историческая драма о британском криптографе военного времени Алане Тьюринге.
    «Бёрдмэн» — американская чёрная комедия режиссёра Алехандро Г. Иньярриту с Майклом Китоном в главной роли.
    «Одержимость» — музыкальная психологическая драма американского режиссёра Дэмиена Шазелла.
    «Волк с Уолл-стрит» — американская чёрная кинокомедия режиссёра Мартина Скорсезе.
    «Отрочество» — американский художественный фильм-драма, съёмки которого длились 11 лет — с лета 2002 года по октябрь 2013 года.
    Дети воссоздали сцены из фильмов, номинированных на «Оскар»

    Джерело: ФотоТелеграф

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