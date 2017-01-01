Дети воссоздали сцены из фильмов, номинированных на «Оскар»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Каждый год в cвоем блоге Don’t Call Me Oscar Мэгги Сторино выкладывает фотографии своих дочерей, которые воссоздают знаменитые сцены из фильмов, номинированных на «Оскар».

По словам Мэгги, ее дочери просто обожают переодеваться в известных персонажей, а недавно к этому занятию привлекли и 8-месячного Слоуэна, который дебютировал в блоге в образе Марка Уотни из фильма «Марсианин».

Джерело: ФотоТелеграф