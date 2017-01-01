Детство без гаджетов:10 самых трогательных фотоисторий общения детей и животных



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На днях стало известно, что американский профессор Кон Слободчиков из Университета Северной Аризоны активно работает над созданием программного обеспечения, которое поможет понять язык зверей.

Ученый уверен: разговор людей и животных вполне достижимая цель.

По его словам, понимать язык зверей поможет специальный гаджет размером с мобильный телефон. Так что вполне возможно, что уже не за горами тот день, когда люди смогут осуществить свою давнюю мечту и смогут вести беседы с братьями нашими меньшими.

А вот детям, похоже, вообще не нужны никакие гаджеты для полного взаимопонимания с животными, о чем прекрасно свидетельствуют истории из нашей подборки.

Джерело: ФотоТелеграф