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    Детство без гаджетов:10 самых трогательных фотоисторий общения детей и животных

    • Сьогодні, 15:03
    • Розсилка

    На днях стало известно, что американский профессор Кон Слободчиков из Университета Северной Аризоны активно работает над созданием программного обеспечения, которое поможет понять язык зверей.

    Ученый уверен: разговор людей и животных вполне достижимая цель.

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    По его словам, понимать язык зверей поможет специальный гаджет размером с мобильный телефон. Так что вполне возможно, что уже не за горами тот день, когда люди смогут осуществить свою давнюю мечту и смогут вести беседы с братьями нашими меньшими.

    А вот детям, похоже, вообще не нужны никакие гаджеты для полного взаимопонимания с животными, о чем прекрасно свидетельствуют истории из нашей подборки. 

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    Типпи Дегре – современная Маугли – родилась в Африке в семье французских фотографов дикой природы и провела свое детство крайне необычно. Девочка выросла в африканской пустыне, установив необычайно близкие отношения со многими дикими животными.
    Фотограф из Нью-Джерси Робин Шварц более 10 лет фотографировала свою очаровательную дочь Амелию в компании с самыми разными животными. В итоге получилось два альбома – «Мир Амелии» и «Родство с животными». В каждом альбоме девочка изображена рядом с дикими животными, к которым она, как кажется, относится, как к своим братьям и сестрам.
    Фотограф Синди Кларк из Пенсильвании сделала эти снимки 3-месячного племянника в обнимку с щенками бульдога. Получилось очень мило.
    У кого-то домашний питомец – кот Барсик, а вот у трехлетнего малыша из Австралии по имени Брэкстон Уэст-Смит – африканский львенок Цимби.
    Это история о большой любви и дружбе между 4-летним мальчиком Джулианом и огромным ньюфаундлендом Максом. Они живут на островке рядом с Сиэтлом и вместе растут, исследуют новые места и наслаждаются беззаботным детством.
    11-летняя Ралей Хэгер обожает свою миниатюрную свинку по имени Фергюс. Фергюс – один из примеров растущего тренда, когда миниатюрные версии сельских животных становятся домашними питомцами городских жителей.
    Дети, которые занимаются с собаками (так называемая канис-терапия), постепенно переносят позитивное отношение к ним на свое окружение, на мир в целом, становятся более общительными, легче идут на контакт. Одним словом, эти любвеобильные лохматые создания на четырех лапах помогают своим маленьким пациентам делать свою жизнь и жизнь их близких легче, прививают им новые качества, которых их лишила болезнь.
    Японка Айя Сакай из Токио сделала серию фотографий, на которых запечатлены будни двух лучших друзей – ее маленького сына и их домашнего бульдога.
    По утверждению родителей восьмилетнего Маттео Вальха, его общение с сурками началось четыре года назад, когда семья приехала на отдых в Альпы, причем животные первые подошли к мальчику. Они позволяют ему играть с собой, что является совершенно невероятным для диких осторожных грызунов.
    Маленькая больная девочка продолжает жить благодаря своему лучшему другу – собаке по кличке Мистер Гиббс, которая носит ее баллоны с кислородом у себя на спине. Мистера Гиббса специально дрессировали, чтобы он помогал 3-летней Алиде, которая практически все время должна вдыхать кислород через трубочку.
    Детство без гаджетов:10 самых трогательных фотоисторий общения детей и животных

    Джерело: ФотоТелеграф

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