Девочка с синдромом Дауна стала лицом сети магазинов одежды

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Сейчас портрет малышки можно увидеть во всех 217 магазинах торговой марки

Когда Вики и Эдди сказали, что у их ребенка диагностирован синдром Дауна, горя их не было предела. Им казалось, что это приговор, что это означает, что они никогда не смогут нормально общаться со своей дочерью и что она никогда не сможет адаптироваться к жизни. Однако вместо этого портреты маленькой Лили можно увидеть на рекламе крупнейшего магазина одежды Британии - и этому событию родители радуются так же, как и их дочь.

Когда Вики Бедал была еще беременна, она проходила стандартный тест на возможность появления у ребенка синдрома Дауна, и ей сказали, что риск минимален. Именно поэтому, когда родителям объявили об этом диагнозе у их новорожденной дочери, Вики и ее муж Эдди были в шоке. «Весь мир померк, нам казалось, что жизнь изменилась и никогда уже не будет такой, какой мы мечтали. И она действительно изменилась - но к лучшему! Наша дочь принесла свет в наши жизни!», - рассказывает Вики.

«С обычным ребенком ты иногда не успеваешь уследить за изменениями - так быстро все происходит. Но с Лили мы отмечаем каждый шаг в развитии: каждая ее улыбка или шаг для нас имеет огромное значение. И я люблю ее всем сердцем», - добавляет Эдди.

Сейчас Лили может сказать 15 слов, и еще 60 объяснить жестами. Конечно, родителям Лили пришлось смириться, что некоторые ожидания от дочери так никогда и не воплотятся, но в некоторых аспектах она такой же ребенок, как и все остальные. «Каждый день она удивляет меня, каждый день мы смеемся вместе».



Прошлой осенью паре позвонили из модельного агентства. Местная марка одежды Matalan вышла на семью Бедал через благотворительное сообщество Upwards with Downs. «Они выбрали Лили стать лицом их коллекции Весна/Лето 2017 для детей, и сейчас портрет малышки можно увидеть во всех 217 магазинах этой торговой марки!», - рассказали родители.

Безусловно, родители Лили очень рады, что у Лили появилась возможность доказать другим людям, что предубеждения в обществе о людям с синдромом Дауна часто являются ошибочными. «Синдром Дауна - это чаще всего не то, что люди ожидают. Да, иногда тяжело, но и вся жизнь нелегка, а Лили пока всего два года», - говорит Вики. – «У нее много друзей и она играет с ними так же, как и остальные. Важно разрушить стереотипы и показать, что красота может принимать любые формы, размеры и возможности».