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    Девушки, автомобили и огромная вилла. Как живет миллионер-плейбой Бастион Йотта

    • Сьогодні, 12:19
    • Розсилка

    Представьте себе, Бастион Йотта женат и живет в своем сказочном доме с еще несколькими женщинами. Как ему это удалось?

    Бастион и его супруга Мария купили огромную виллу в Hollywood Hills с прекрасным видом и начали устраивать тусовки у себя дома. На их вечеринки съезжались порядка 350 гостей.

    На жизнь супруги зарабатывают благодаря своему сайту, где продают различные препараты для желающих сбросить лишний вес и иметь спортивное телосложение. Также через свой сайт Бастион и Мария приглашают всех желающих приехать к ним в гости и повеселиться на полную катушку.

    Теперь в их доме постоянно присутствует по меньшей мере десяток привлекательных девушек. Мария утверждает, что совсем не ревнует своего мужа и считает это частью их работы — для продвижения продукции.

    Они часто выставляют в Instagram снимки своей сладкой жизни, чтобы потенциальные клиенты захотели стать такими же красивыми и стройными, как они. Впрочем, это очень даже хорошо работает.

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    Девушки, автомобили и огромная вилла. Как живет миллионер-плейбой Бастион Йотта
    Девушки, автомобили и огромная вилла. Как живет миллионер-плейбой Бастион Йотта
    Девушки, автомобили и огромная вилла. Как живет миллионер-плейбой Бастион Йотта
    Девушки, автомобили и огромная вилла. Как живет миллионер-плейбой Бастион Йотта
    Девушки, автомобили и огромная вилла. Как живет миллионер-плейбой Бастион Йотта
    Девушки, автомобили и огромная вилла. Как живет миллионер-плейбой Бастион Йотта
    Девушки, автомобили и огромная вилла. Как живет миллионер-плейбой Бастион Йотта
    Девушки, автомобили и огромная вилла. Как живет миллионер-плейбой Бастион Йотта
    Девушки, автомобили и огромная вилла. Как живет миллионер-плейбой Бастион Йотта
    Девушки, автомобили и огромная вилла. Как живет миллионер-плейбой Бастион Йотта
    Девушки, автомобили и огромная вилла. Как живет миллионер-плейбой Бастион Йотта
    Девушки, автомобили и огромная вилла. Как живет миллионер-плейбой Бастион Йотта
    Девушки, автомобили и огромная вилла. Как живет миллионер-плейбой Бастион Йотта
    Девушки, автомобили и огромная вилла. Как живет миллионер-плейбой Бастион Йотта
    Девушки, автомобили и огромная вилла. Как живет миллионер-плейбой Бастион Йотта
    Девушки, автомобили и огромная вилла. Как живет миллионер-плейбой Бастион Йотта
    Девушки, автомобили и огромная вилла. Как живет миллионер-плейбой Бастион Йотта
    Девушки, автомобили и огромная вилла. Как живет миллионер-плейбой Бастион Йотта
    Девушки, автомобили и огромная вилла. Как живет миллионер-плейбой Бастион Йотта
    Девушки, автомобили и огромная вилла. Как живет миллионер-плейбой Бастион Йотта
    Девушки, автомобили и огромная вилла. Как живет миллионер-плейбой Бастион Йотта
    Девушки, автомобили и огромная вилла. Как живет миллионер-плейбой Бастион Йотта
    Девушки, автомобили и огромная вилла. Как живет миллионер-плейбой Бастион Йотта
    Девушки, автомобили и огромная вилла. Как живет миллионер-плейбой Бастион Йотта
    Девушки, автомобили и огромная вилла. Как живет миллионер-плейбой Бастион Йотта
    Девушки, автомобили и огромная вилла. Как живет миллионер-плейбой Бастион Йотта
    Девушки, автомобили и огромная вилла. Как живет миллионер-плейбой Бастион Йотта
    Девушки, автомобили и огромная вилла. Как живет миллионер-плейбой Бастион Йотта
    Девушки, автомобили и огромная вилла. Как живет миллионер-плейбой Бастион Йотта
    Девушки, автомобили и огромная вилла. Как живет миллионер-плейбой Бастион Йотта
    Девушки, автомобили и огромная вилла. Как живет миллионер-плейбой Бастион Йотта
    Девушки, автомобили и огромная вилла. Как живет миллионер-плейбой Бастион Йотта
    Девушки, автомобили и огромная вилла. Как живет миллионер-плейбой Бастион Йотта
    Девушки, автомобили и огромная вилла. Как живет миллионер-плейбой Бастион Йотта
    Девушки, автомобили и огромная вилла. Как живет миллионер-плейбой Бастион Йотта
    Девушки, автомобили и огромная вилла. Как живет миллионер-плейбой Бастион Йотта
    Девушки, автомобили и огромная вилла. Как живет миллионер-плейбой Бастион Йотта
    Девушки, автомобили и огромная вилла. Как живет миллионер-плейбой Бастион Йотта
    Девушки, автомобили и огромная вилла. Как живет миллионер-плейбой Бастион Йотта
    Девушки, автомобили и огромная вилла. Как живет миллионер-плейбой Бастион Йотта
    Девушки, автомобили и огромная вилла. Как живет миллионер-плейбой Бастион Йотта
    Девушки, автомобили и огромная вилла. Как живет миллионер-плейбой Бастион Йотта
    Девушки, автомобили и огромная вилла. Как живет миллионер-плейбой Бастион Йотта
    Девушки, автомобили и огромная вилла. Как живет миллионер-плейбой Бастион Йотта
    Девушки, автомобили и огромная вилла. Как живет миллионер-плейбой Бастион Йотта
    Девушки, автомобили и огромная вилла. Как живет миллионер-плейбой Бастион Йотта
    Девушки, автомобили и огромная вилла. Как живет миллионер-плейбой Бастион Йотта

    Джерело: telegraf.com.ua

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