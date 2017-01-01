Девушки, автомобили и огромная вилла. Как живет миллионер-плейбой Бастион Йотта



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Представьте себе, Бастион Йотта женат и живет в своем сказочном доме с еще несколькими женщинами. Как ему это удалось?

Бастион и его супруга Мария купили огромную виллу в Hollywood Hills с прекрасным видом и начали устраивать тусовки у себя дома. На их вечеринки съезжались порядка 350 гостей.

На жизнь супруги зарабатывают благодаря своему сайту, где продают различные препараты для желающих сбросить лишний вес и иметь спортивное телосложение. Также через свой сайт Бастион и Мария приглашают всех желающих приехать к ним в гости и повеселиться на полную катушку.

Теперь в их доме постоянно присутствует по меньшей мере десяток привлекательных девушек. Мария утверждает, что совсем не ревнует своего мужа и считает это частью их работы — для продвижения продукции.

Они часто выставляют в Instagram снимки своей сладкой жизни, чтобы потенциальные клиенты захотели стать такими же красивыми и стройными, как они. Впрочем, это очень даже хорошо работает.

Джерело: telegraf.com.ua