«Девушки Зигфелда»: как выглядели самые сексапильные актрисы Бродвея 1920-х годов



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Безумия Зигфелда» было невероятно ярким шоу, в котором принимали участие самые привлекательные танцовщицы США

Актрисы Бродвея 1920-х годов стали эталоном сексуальной привлекательности. Красавицы были героинями серии театральных постановок «Безумия Зигфелда» на Бродвее в Нью-Йорке, которые ставились с 1907 по 1931 год.

Талантливый постановщик Зигфелд Флоренз отправился в Европу, чтобы найти новых талантливых девушек, и встретил там свою самую первую красавицу, певицу Анну. Он был очарован ею, и вскоре они сыграли свадьбу. Анна показала мужу известное французское варьете и предложила ему создать подобное в Америке.

Легендарный постановщик Бродвея Зигфелд Флоренз

«Безумия Зигфелда» было невероятно ярким шоу, чем-то средним между поздними бродвейскими выступлениями и более сложными водевилями и варьете высшего класса. Многие знаменитые артисты той эпохи появились в этих постановках.

За артистками, которые участвовали в шоу, закрепилось прозвище «девушки Зигфелда». Все они появлялись перед публикой в шикарных пышных костюмах, которые моделировали знаменитые кутюрье того времени.

Зигфелда самостоятельно проводил кастинги, отбирая в свой кордебалет сексуальных и самых пластичных красавиц. «Прежде чем я увижу их лица, я хочу увидеть, как они ходят. В женской походке больше секса, чем в ее лице и фигуре», - говорил он.

«Девушки Зигфелда» стали новым стандартом сексуальности. New York Times писал: «Это был фурор. Зигфелд превращает женское тело в качели, маятник, который сводит с ума и гипнотизирует».

Все «девушки Зигфелда» были увековечены на фотопортретах Альфреда Чейни Джонстон, нью-йоркского фотографа.

Джерело: BigPicture