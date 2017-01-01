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    Дикие традиции Средневековья. Как в Кыргызстане воруют невест

    • Сьогодні, 11:59
    • Розсилка

    В Киргизии почти две трети всех браков являются результатом ала качуу («хватай и беги»), или похищения невесты

    Около 15 тысяч женщин в год становятся жертвами похищений своих будущих мужей. Хотя эта традиция с 1994 года считается незаконной, она все так же широко практикуется, и власти частенько закрывают на нее глаза. Конечно, некоторые похищения являются постановочными, однако известно, что большинство из них происходят против воли самой невесты.

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    Мужчина проходит по жилому кварталу с горами на заднем плане. (© Noriko Hayashi / Panos / LUZ) Майрамгуль, 19-летняя жительница киргизского села Аксы, чью фамилию ее родители попросили не называть в СМИ, только недавно оправилась от перелома ноги и психического потрясения. Травму девушка получила, когда пыталась скрыться от троих пьяных мужчин, преследовавших ее по сельской улице на автомобиле, рассказывает киргизский правозащитник Илья Лукаш.
    «Подобные картинки, напоминающие Средневековье, — обыденность для современного Кыргызстана, — констатирует Лукаш. — Традиция похищения невесты, сохранившаяся у многих народов лишь как шуточный свадебный ритуал, в этой стране превратилась в жестокую и преступную забаву».
    20-летняя Фарида борется с Тыхчыкбеком, который затащил ее с подругой в машину, чтобы похитить и вынудить ее семью выдать ее за него. «Я выйду за тебя. Просто отпусти меня сейчас», — кричит она.
    18-летняя Айтилек в белом головном платке. Это символ того, что она поддалась желанию своего похитителя стать его женой. Мужчина похитил ее на следующий день после знакомства в Бишкеке. Похищение невесты хоть и считается незаконным, все же довольно обычное дело в сельских частях Киргизии.
    18-летняя Айтилек и ее муж Бактияф, похитивший ее на следующий день после знакомства в Бишкеке.
    18-летняя Бахтыгуль, жительница Чуйской области, попросившая не называть ее фамилию в прессе, впервые увидела своего жениха, когда ее доставили к нему в дом. Предварительно Бахтыгуль схватили на улице и тащили, удерживая за руки и ноги. По ее словам, «суженый», оказавшийся вдвое старше ее, требовал согласия на женитьбу несколько дней, держа пленницу под охраной пожилых сообщниц — своих родственниц.
    22-летняя новобрачная Динара в платке — символе брака. Динару похитил Ахмат, который хотел на ней жениться. 5 часов она ему отказывала, но потом согласилась. «Я не очень хорошо знала Ахмада и не хотела оставаться здесь», — говорит Динара.
    На следующий день после того, как Динара приняла предложение Ахмата, родственники Ахмата собрались, чтобы помолиться за свадьбу в доме ее семьи.
    Родственники и друзья Динары помогают ей надеть фату в день свадьбы.
    Утром перед свадьбой 24-летний Ахмат — жених — тащит овцу, приготовленную специально для этого случая. «Я искал нужную женщину целый год и был во многих местах, но так и не нашел ту самую. Я увидел Динару за 10 дней до того, как похитил, на базаре. Тогда подумал, что хочу жениться на ней».
    Мама (сидит справа), сестра (в центре) и парень (слева) Урус Касимбай скорбят на ее могиле. Урус покончила с собой после того, как ее похитил Сейтбек Имонакунов. Его приговорили к шести годам заключения за похищение и изнасилование девушки.
    Рисунок пары в традиционных киргизских костюмах.
    Учитель истории в средней школе 24-летний Ахмат Касимбаев (справа) и его друзья разрабатывают план по похищению 22-летней Динары по пути к ее дому.
    20-летняя Фарида рядом с братом, который прибыл, чтобы спасти ее от семьи мужчины, похитившего ее на улице Нарына. «Если моя сестра хочет остаться здесь, я не стану ее останавливать. Но посмотрите на нее, она плачет и говорит, что хочет уйти. Поэтому я забираю ее домой», — так обратился этот молодой человек к родственникам несостоявшегося жениха. В конце концов ему удалось забрать сестру с собой.
    Родственники 26-летнего Тыхчыкбека ждут его у юрты после того, как он похитил студентку Фариду, на которой намерен жениться. Прежде чем похитить, он встречался с девушкой дважды. Старшая сестра Тыхчыкбека убедила Фариду выйти за него, пока они ехали в машине, куда Фариду затащили силой.
    Родственники 26-летнего Тыхчыкбека ведут Фариду в юрту после похищения.
    Старшая родственница жениха пытается убедить 20-летнюю Фариду выйти за него.
    26-летний Тыхчыкбек с родственниками пытаются уговорить 20-летнюю Фариду выйти за него замуж. «Я обещаю, что ты будешь счастлива в будущем, так что, пожалуйста, выходи за меня», — говорит он. Она отвечает: «Как ты мог похитить меня? Ты же знаешь, что у меня есть парень. Даже если я выйду за тебя, любви между нами не будет».
    18-летняя Чолпон сидит за занавеской в ожидании гостей на свадьбу. Двумя днями ранее ее похитил Аман. Чолпон видела Амана раньше, но они даже никогда не разговаривали. «Когда меня привезли сюда, я отказывалась шесть часов. Но для киргизской женщины, если ты вошла в дом мужчины, уходить грубо, к тому же старшие женщины уговаривали меня остаться. Наша традиция — уважать старших. Поэтому я в итоге сдалась».
    18-летняя Чолпон и ее будущий муж Аман молятся во время свадебной церемонии.
    18-летняя Чолпон в своем новом доме — доме ее новоявленного мужа Амана.
    Новобрачные Чолпон и Аман.
    22-летняя Динара противится тому, что старшая родственница человека, похитившего ее, пытается надеть на девушку белый платок. Платок обозначает то, что она готова выйти замуж. Через три часа она, наконец, сдалась и позвонила родителям, чтобы сказать, что останется с Ахматом. В тот же вечер Динара вернулась к себе домой. На следующий день Ахмат подарил ей кольцо и снова привез в свой дом.
    Новобрачные Динара и Ахмат веселятся в своей комнате в первую неделю совместной жизни.
    Динара отдыхает от домашней работы на кухне в первую неделю семейной жизни с Ахматом.
    Новобрачная Динара в доме своего мужа.
    26-летняя Эльвира Касымова со своей двухлетней дочерью Адинай. Из-за домашнего насилия она покинула дом своего мужа Азамата и теперь живет с родителями. Таксист Азамат похитил ее в 2004 году. Он привез девушку к себе домой и насильно удерживал ее там, принуждая к замужеству. Эльвира рассказывает, что ее убеждали остаться с женихом и родственники Азамата. На выходе из дома они рассыпали хлебные корки — по традиции, наступивший на хлеб навлекает на себя проклятие.
    Самая старая пара в поселке Салуу. 83-летний Эшен и его 82-летняя жена Турсун. Эшен похитил Турсун в сентябре 1954 года. «Нам не нравится современный способ похищения невест, — говорят они. — Мы хорошо знали друг друга и обменивались письмами с признаниями в любви перед похищением. Сейчас же молодые люди просто похищают девушек, а это не наша традиция. Сегодняшнее несогласованное похищение — просто модная выходка».
    Дикие традиции Средневековья. Как в Кыргызстане воруют невест
    Подсудимый 34-летний Сейтбек Имонакунов. Он похитил Урус Касымбай, и, хотя через два дня после этого семья забрала ее обратно, она повесилась во дворе на следующее утро. Сейтбека приговорили к шести годам тюрьмы за похищение и изнасилование.
    Динаркул держит фотографию своей 19-летней дочери Урус Касымбай, которая покончила с собой после того, как ее похитили. Урус училась на журналистку, и у нее был парень, за которого она хотела выйти замуж. Ее похитил 34-летний незнакомец, но через два дня ее родственникам удалось ее освободить. И все же на следующий день девушка покончила с собой. «Моя дочь была очень умной и веселой. Я против похищений невест в Кыргызстане», — говорит ее мать.
    Дикие традиции Средневековья. Как в Кыргызстане воруют невест

    Джерело: bigpicture.ru
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