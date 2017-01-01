Дикие традиции Средневековья. Как в Кыргызстане воруют невест
- Сьогодні, 11:59
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Розсилка
В Киргизии почти две трети всех браков являются результатом ала качуу («хватай и беги»), или похищения невестыОколо 15 тысяч женщин в год становятся жертвами похищений своих будущих мужей. Хотя эта традиция с 1994 года считается незаконной, она все так же широко практикуется, и власти частенько закрывают на нее глаза. Конечно, некоторые похищения являются постановочными, однако известно, что большинство из них происходят против воли самой невесты.
Джерело: bigpicture.ru