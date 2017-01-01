  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
    Фото

    Дизайнер представил серию трехмерных интерпретаций картин Пабло Пикассо

    • Сьогодні, 12:23
    • Розсилка

    Омар Акиль предложил по-новому взглянуть на работы испанского художника.

    Пакистанский дизайнер Омар Акиль опубликовал серию работ под названием MIMIC, в которой представил, как могли бы выглядеть картины Пабло Пикассо в 3D, пишет DesignTaxi.

    Читайте також

    По словам автора, он выбрал несколько случайных работ испанского художника и постарался воссоздать их, внося небольшие изменения.

    «MIMIC — это серия визуальных экспериментов, в которых я использую искусство прошлого. С помощью подобной визуальной мимикрии я хотел показать, как твои собственные навыки реагируют на ситуацию, когда они сталкиваются с мышлением другого человека, и как меняются значения тех или иных форм, порождая новые свойства, — отметил дизайнер. — Это попытка по-новому взглянуть на работы Пикассо, придав им дополнительный смысл».

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    Дизайнер представил серию трехмерных интерпретаций картин Пабло Пикассо
    Дизайнер представил серию трехмерных интерпретаций картин Пабло Пикассо
    Дизайнер представил серию трехмерных интерпретаций картин Пабло Пикассо
    Дизайнер представил серию трехмерных интерпретаций картин Пабло Пикассо
    Дизайнер представил серию трехмерных интерпретаций картин Пабло Пикассо
    Дизайнер представил серию трехмерных интерпретаций картин Пабло Пикассо
    Дизайнер представил серию трехмерных интерпретаций картин Пабло Пикассо

    Джерело: Bird In Flight

    Читайте також
    фотограф
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ