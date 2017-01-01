Дизайнер представил серию трехмерных интерпретаций картин Пабло Пикассо

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Омар Акиль предложил по-новому взглянуть на работы испанского художника.

Пакистанский дизайнер Омар Акиль опубликовал серию работ под названием MIMIC, в которой представил, как могли бы выглядеть картины Пабло Пикассо в 3D, пишет DesignTaxi.

По словам автора, он выбрал несколько случайных работ испанского художника и постарался воссоздать их, внося небольшие изменения.

«MIMIC — это серия визуальных экспериментов, в которых я использую искусство прошлого. С помощью подобной визуальной мимикрии я хотел показать, как твои собственные навыки реагируют на ситуацию, когда они сталкиваются с мышлением другого человека, и как меняются значения тех или иных форм, порождая новые свойства, — отметил дизайнер. — Это попытка по-новому взглянуть на работы Пикассо, придав им дополнительный смысл».

Джерело: Bird In Flight