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    Дизайнеры показали эскизы свадебного платья для Пиппы Миддлтон

    • Сьогодні, 14:40
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    Пока злые языки говорят о срыве свадьбы Пиппы Миддлтон с миллиардером Джеймсом Мэттьюсом, подготовка к церемонии идет полным ходом.

    Несмотря на то, что по словам инсайдеров, Пиппа уже определилась с дизайнером своего подвенечного платья (говорят, это Джайлс Дикон), другие модельеры и не отчаиваются и предлагают свои эскизы для младшей сестры герцогини Кембриджской.

    Напомним, что свадьба состоится 20 мая. Клятвы в любви и верности 33-летняя Миддлтон и 41-летний Мэттьюс произнесут в деревенской церкви своей семьи Святого Марка в Энглфилде, Беркшир. По словам инсайдеров, на свадебной церемонии и приеме будут только близкие паре люди. 

    Как должно выглядеть свадебное платье Пиппы Миддлтон смотрите прямо сейчас.

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    Американский дизайнер Бен де Лиси считает, что Пиппе подойдет традиционное свадебное платье с пышной юбкой, украшенной кружевом, и длинной фатой.
    А вот Моник Люлье, напротив, предложил Миддлтон-младшей поэкспериментировать: модельер считает, что Пиппе подойдет платье силуэта «русалочки» с длинными рукавами и открытой спиной.
    Британец Жак Азагури считает, что Миддлтон подойдет наряд в стиле ампир: длинное и прямое платье с длинными рукавами, которое будет украшено вуалью.
    А вот испанский бренд Rosa Clará предложил достаточно консервативный вариант: прямое, по фигуре платье с длинными рукавами, украшенное бантом. Впрочем, кажется, что последний вариант чересчур деловой: такое можно надеть не на свадьбу, а на официальную встречу.
    Но дальше всех пошел французский дизайнер Стефани Роллан: он не только предложил Пиппе надеть платье с открытой спиной, но и считает, что Миддлтон-младшая должна пойти под венец с голыми ногами. Его вариант — асимметричная юбка и фата с длинным шлейфом. Как думаете, Пиппа могла бы решиться на такое?
    Дизайнеры показали эскизы свадебного платья для Пиппы Миддлтон

    По материалам: graziamagazine.ru
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