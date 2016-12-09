Дизайнеры показали эскизы свадебного платья для Пиппы Миддлтон

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Пока злые языки говорят о срыве свадьбы Пиппы Миддлтон с миллиардером Джеймсом Мэттьюсом, подготовка к церемонии идет полным ходом.

Несмотря на то, что по словам инсайдеров, Пиппа уже определилась с дизайнером своего подвенечного платья (говорят, это Джайлс Дикон), другие модельеры и не отчаиваются и предлагают свои эскизы для младшей сестры герцогини Кембриджской.

Напомним, что свадьба состоится 20 мая. Клятвы в любви и верности 33-летняя Миддлтон и 41-летний Мэттьюс произнесут в деревенской церкви своей семьи Святого Марка в Энглфилде, Беркшир. По словам инсайдеров, на свадебной церемонии и приеме будут только близкие паре люди.

Как должно выглядеть свадебное платье Пиппы Миддлтон смотрите прямо сейчас.