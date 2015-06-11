  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
    Фото

    Для любителей сурового отдыха: отель, построенный на вулкане в Исландии

    • Сьогодні, 18:23
    • Розсилка

    На диких северных просторах Исландии на склоне вулкана Хейнгидль (Hengill) появился новый отель.

    Все те, кому неинтересен отдых на берегу моря в какой-нибудь из жарких стран, отправляются сюда, чтобы испытать незабываемые впечатления от лицезрения северного сияния на фоне сурового ландшафта.

    Читайте також

    Архитектурная компания Minarc стала автором проекта отеля (Ion Hotel), расположенном возле Национального парка Тингведлир (Thingvellir National Park) в Исландии.

    Для жителей той местности большое значение имеет бережное отношение к окружающей среде, поэтому отель был построен по последним технологиям из новейших эко-материалов. Ion Hotel стоит на сваях, забуренных в покрытую мхом породу - застывшую лаву. А само здание собрано из экологически безвредных панелей mnmMOD. 

    Природные геотермальные источники обеспечивают в отеле круглогодичное отопление и горячую воду. Наличие широких окон в каждом из номеров отеля уменьшает потребность в искусственном освещении и, обеспечивая при этом прекрасный вид на суровый пейзаж острова.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    Архитекторский проект компании Minarc.
    Ion Hotel стоит на сваях, вбитых в застывшую лаву древнего вулкана.
    На цокольном уровне отеля находится бассейн, подогреваемый подземными водами.
    Ion Hotel. Гостиная.
    Из всех номеров отеля открываются потрясающие виды на дикую природу горной Исландии.
    Ion Hotel - отель для любителей отдыха в суровом климате.
    Для любителей сурового отдыха: отель, построенный на вулкане в Исландии



    Джерело: novate.ru

    Читайте також
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ