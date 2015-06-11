Для любителей сурового отдыха: отель, построенный на вулкане в Исландии

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На диких северных просторах Исландии на склоне вулкана Хейнгидль (Hengill) появился новый отель.

Все те, кому неинтересен отдых на берегу моря в какой-нибудь из жарких стран, отправляются сюда, чтобы испытать незабываемые впечатления от лицезрения северного сияния на фоне сурового ландшафта.

Архитектурная компания Minarc стала автором проекта отеля (Ion Hotel), расположенном возле Национального парка Тингведлир (Thingvellir National Park) в Исландии.

Для жителей той местности большое значение имеет бережное отношение к окружающей среде, поэтому отель был построен по последним технологиям из новейших эко-материалов. Ion Hotel стоит на сваях, забуренных в покрытую мхом породу - застывшую лаву. А само здание собрано из экологически безвредных панелей mnmMOD.

Природные геотермальные источники обеспечивают в отеле круглогодичное отопление и горячую воду. Наличие широких окон в каждом из номеров отеля уменьшает потребность в искусственном освещении и, обеспечивая при этом прекрасный вид на суровый пейзаж острова.







Джерело: novate.ru