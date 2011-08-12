До и после: 10 примеров невероятного преображения при похудении



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Лето уже не за горами, а почти за углом.

И каждая женщина, уже присматривает себе как минимум новый купальник. И глядя на себя в зеркало, у многих может возникнуть желание скинуть пару килограммов, которые согревали зимой.

К сожалению, для многих людей похудеть не так легко, как хотелось бы. Более того, без правильной мотивации, хорошего тренера и огромного желания - это становится одной из самых сложных задач.

Именно поэтому, заботясь о вашем здоровье и мотивации, мы покажем фотографии из серии «до и после» тех, у кого мотивация, надо признать, железобетонная.

Джерело: BigPicture