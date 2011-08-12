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    До и после: 10 примеров невероятного преображения при похудении

    • Сьогодні, 08:01
    • Розсилка

    Лето уже не за горами, а почти за углом.

    И каждая женщина, уже присматривает себе как минимум новый купальник. И глядя на себя в зеркало, у многих может возникнуть желание скинуть пару килограммов, которые согревали зимой.

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    К сожалению, для многих людей похудеть не так легко, как хотелось бы. Более того, без правильной мотивации, хорошего тренера и огромного желания - это становится одной из самых сложных задач.

    Именно поэтому, заботясь о вашем здоровье и мотивации, мы покажем фотографии из серии «до и после» тех, у кого мотивация, надо признать, железобетонная.

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    на весь екран згорнути
    До и после: 10 примеров невероятного преображения при похудении
    До и после: 10 примеров невероятного преображения при похудении
    До и после: 10 примеров невероятного преображения при похудении
    До и после: 10 примеров невероятного преображения при похудении
    До и после: 10 примеров невероятного преображения при похудении
    До и после: 10 примеров невероятного преображения при похудении
    До и после: 10 примеров невероятного преображения при похудении
    До и после: 10 примеров невероятного преображения при похудении
    До и после: 10 примеров невероятного преображения при похудении
    До и после: 10 примеров невероятного преображения при похудении
    До и после: 10 примеров невероятного преображения при похудении
    До и после: 10 примеров невероятного преображения при похудении
    До и после: 10 примеров невероятного преображения при похудении
    До и после: 10 примеров невероятного преображения при похудении
    До и после: 10 примеров невероятного преображения при похудении
    До и после: 10 примеров невероятного преображения при похудении
    До и после: 10 примеров невероятного преображения при похудении
    До и после: 10 примеров невероятного преображения при похудении

    Джерело: BigPicture

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    здоров'я
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