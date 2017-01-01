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    До и после: как изменился маленький болгарский городок за 50 лет

    • Сьогодні, 12:42
    • Розсилка

    На снимках можно увидеть, как изменился город за полстолетия

    Фотограф Исако Стаматов из Болгарии, вдохновившись снимками, которые время от времени публикуют в интернете, решил и сам воплотить в жизнь фотопроект – сопоставить фотографии прошлого и настоящего своего родного города в Болгарии.

    На снимках изображен город Тырговиште в Болгарии. Можно проследить, как за 50 лет изменились центральная почта, банк, отель и другие городские достопримечательности.

    «Я был удивлен, какова была реакция граждан, когда они увидели эти фотографии ... Вот почему я разделил проект с вами. Я надеюсь, вам понравится это!», - отметил фотограф.

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    До и после: как изменился маленький болгарский городок за 50 лет
    До и после: как изменился маленький болгарский городок за 50 лет
    До и после: как изменился маленький болгарский городок за 50 лет
    До и после: как изменился маленький болгарский городок за 50 лет
    До и после: как изменился маленький болгарский городок за 50 лет
    До и после: как изменился маленький болгарский городок за 50 лет

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