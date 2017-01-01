До и после: как изменился маленький болгарский городок за 50 лет



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На снимках можно увидеть, как изменился город за полстолетия

Фотограф Исако Стаматов из Болгарии, вдохновившись снимками, которые время от времени публикуют в интернете, решил и сам воплотить в жизнь фотопроект – сопоставить фотографии прошлого и настоящего своего родного города в Болгарии.

На снимках изображен город Тырговиште в Болгарии. Можно проследить, как за 50 лет изменились центральная почта, банк, отель и другие городские достопримечательности.

«Я был удивлен, какова была реакция граждан, когда они увидели эти фотографии ... Вот почему я разделил проект с вами. Я надеюсь, вам понравится это!», - отметил фотограф.