До и после: кто вырастает из милых, забавных щенков



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В социальных сетях набирает популярность новый тренд. Владельцы собак выкладывают в сеть две фотографии: на одной из них их питомец запечатлён в нежном возрасте, а на второй – уже повзрослевшими.

И хотя со стороны может показаться, что за месяцы и годы, разделяющие снимки «до и после», произошли значительные изменения, владельцы этих собак уверяют, что внешность обманчива, ведь в душе их любимцы по-прежнему остаются всё теми же милыми, игривыми щенками.

Джерело: ФотоТелеграф