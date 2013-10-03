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    До и после смены пола: Как выглядят кубинские транссексуалы

    • 20 Грудня, 08:30
    • Розсилка

    «Перераспределение» — глубокий фотопроект чилийского фотографа Клаудии Гонсалез, в котором вы увидите портреты представителей транссексуального сообщества Кубы.

    На парных фотографиях вы увидите одного и того же человека до и после операций по смене пола.

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    Для удобства восприятия они изображены на одном и том же фоне. Хотя на вид изменения радикальные, фотограф пытается показать, что на самом деле эти люди не сильно изменились, по крайней мере внутри. Физически они идеально «вписались» в собственное восприятие себя и того, кем они всегда хотели быть, в мире, который не всегда признает их личность.

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    До и после смены пола: Как выглядят кубинские транссексуалы
    До и после смены пола: Как выглядят кубинские транссексуалы
    До и после смены пола: Как выглядят кубинские транссексуалы
    До и после смены пола: Как выглядят кубинские транссексуалы
    До и после смены пола: Как выглядят кубинские транссексуалы
    До и после смены пола: Как выглядят кубинские транссексуалы
    До и после смены пола: Как выглядят кубинские транссексуалы
    До и после смены пола: Как выглядят кубинские транссексуалы
    До и после смены пола: Как выглядят кубинские транссексуалы
    До и после смены пола: Как выглядят кубинские транссексуалы
    До и после смены пола: Как выглядят кубинские транссексуалы
    До и после смены пола: Как выглядят кубинские транссексуалы
    До и после смены пола: Как выглядят кубинские транссексуалы
    До и после смены пола: Как выглядят кубинские транссексуалы

    Джерело: BigPicture

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