До и после смены пола: Как выглядят кубинские транссексуалы



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Перераспределение» — глубокий фотопроект чилийского фотографа Клаудии Гонсалез, в котором вы увидите портреты представителей транссексуального сообщества Кубы.

На парных фотографиях вы увидите одного и того же человека до и после операций по смене пола.

Для удобства восприятия они изображены на одном и том же фоне. Хотя на вид изменения радикальные, фотограф пытается показать, что на самом деле эти люди не сильно изменились, по крайней мере внутри. Физически они идеально «вписались» в собственное восприятие себя и того, кем они всегда хотели быть, в мире, который не всегда признает их личность.

Джерело: BigPicture