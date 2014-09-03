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    Дочь Порошенко гуляла по Бирмингему с сумкой за 8 тыс. гривен

    • Сьогодні, 16:16
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    Александра Порошенко показала, как проводит свободное от учебы время в Великобритании

    В распоряжение издания Strana.ua попали фото с закрытого аккаунта в Instagram дочери Петра Порошенко.

    На снимках можно увидеть 16-летнюю Александру, которая позирует на одной из улиц Бирмингема (Великобритания).

    Девушка посетила шопинг-молл Bull Ring, символом которого является металлический бык.

    Журналисты заметили, что девушка была с сумочкой за 300 долларов (около 8080 гривен –прим. ред.) от американского дизайнера Майкла Корса. Также на Саше можно увидеть модный в этом сезоне джинсовый жакет с кружевами.

    Отметим, что дети президента Украины 15-летний Женя, двойняшки Саша и Миша сейчас на каникулах. Дочери Петра Порошенко готовятся к последнему триместру обучения в британском Конкорд колледже (Concord College), а их младший брат еще год будет здесь получать образование. Что касается ВУЗа, то по информации СМИ, девушки будут осваивать профессию в одном из университетов Великобритании. Также известно, что дети Порошенко обычно на Пасху прилетают в Украину и вместе с родителями появляются на праздничной службе в церкви.

     

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