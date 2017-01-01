Дом-пенек: странные дома, в которых жили американские поселенцы XIX века



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Освоение дикой территории Северо-Запада – интереснейшее время в истории Америки XIX века.

Тогда люди почти ежедневно испытывали себя на прочность: боролись с деревьями-исполинами, хищными животными и с самой природой. А жить им порой приходилось не в обычных домах, а в самых настоящих пнях.

В XIX веке множество людей хлынуло заселять северо-запад страны. Эта дикая территория напоминала сибирскую тайгу. Здесь поселенцы столкнулись со старым густым лесом, где практически не было свободных участков земли. В то же время поселенцы не могли построить себе дома из-за монополии крупных лесозаготовительных компаний на всю древесину.



После вырубки вековых лесов в тех краях оставались громадные пустоши, «утыканные» 3-метровыми пнями секвой и кедров. Лесорубы бросали их, считая бесполезными. Ведь древесина в нижней части дерева, у корней, меняет свою структуру и быстро портится.



Территория, ранее занятая лесами, становилась пригодной для сельского хозяйства, если бы не одно «но»: те самые пни. Будь это небольшие пеньки, то их выкорчевали или сожгли. А в случае с 3-метровыми гигантами на это ушли бы годы каторжного труда. Поселенцам приходилось адаптироваться к непростым условиям.



Люди самым неожиданным способом приспособили большие пни под свои нужды - они стали в них жить! Внутреннюю часть выдалбливали или выжигали, так что оставалась достаточная толщина стенок. Верх накрывали крышей. Предполагаемыми первопроходцами в выборе необычного жилища стала семья МакАллистеров, поселившаяся в доме из пня в 1847 году. В дальнейшем они смастерили себе традиционное жилье, а «обжитый» пень стали использовали как сарай. Там они прятали кур и скот от медведей, рысей и енотов.









Джерело: Культурология