Дома, похожие на псарни: когда у вас много четвероногих друзей
- Сьогодні, 17:45
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Розсилка
Ситуация общего проживания с четвероногими осложняется, когда рождаются щенки - тогда они решают, что каждый квадратный сантиметр дома - это их собственность
Владельцы трех и более собак, которые живут в одном доме, поделились фотографиями своего досуга.
Собаки валяются на диванах перед телевизором, вместе сидят вместо детей на заднем сиденье автомобиля и пользуются средствами гигиены людей.
Снимки публикует boredpanda.
Ситуация общего проживания с четвероногими осложняется, когда рождаются щенки - тогда они решают, что каждый квадратный сантиметр дома - это их собственность.
Наиболее гармонично смотрятся в интерьере собаки одной породы.
Поскольку имеют схожие характеры и привычки.
Вместе спят, стоят на защите владельцев или делают кавардак в доме.
Джерело: Gazeta.ua