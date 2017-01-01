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    Дома, похожие на псарни: когда у вас много четвероногих друзей

    • Сьогодні, 17:45
    • Розсилка

    Ситуация общего проживания с четвероногими осложняется, когда рождаются щенки - тогда они решают, что каждый квадратный сантиметр дома - это их собственность

    Владельцы трех и более собак, которые живут в одном доме, поделились фотографиями своего досуга.

    Собаки валяются на диванах перед телевизором, вместе сидят вместо детей на заднем сиденье автомобиля и пользуются средствами гигиены людей.

    Снимки публикует boredpanda.

    Ситуация общего проживания с четвероногими осложняется, когда рождаются щенки - тогда они решают, что каждый квадратный сантиметр дома - это их собственность.

    Наиболее гармонично смотрятся в интерьере собаки одной породы.

    Поскольку имеют схожие характеры и привычки.

    Вместе спят, стоят на защите владельцев или делают кавардак в доме.

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    Дома, похожие на псарни: когда у вас много четвероногих друзей
    Дома, похожие на псарни: когда у вас много четвероногих друзей
    Дома, похожие на псарни: когда у вас много четвероногих друзей
    Дома, похожие на псарни: когда у вас много четвероногих друзей
    Дома, похожие на псарни: когда у вас много четвероногих друзей
    Дома, похожие на псарни: когда у вас много четвероногих друзей
    Дома, похожие на псарни: когда у вас много четвероногих друзей
    Дома, похожие на псарни: когда у вас много четвероногих друзей
    Дома, похожие на псарни: когда у вас много четвероногих друзей
    Дома, похожие на псарни: когда у вас много четвероногих друзей
    Дома, похожие на псарни: когда у вас много четвероногих друзей
    Дома, похожие на псарни: когда у вас много четвероногих друзей
    Дома, похожие на псарни: когда у вас много четвероногих друзей
    Дома, похожие на псарни: когда у вас много четвероногих друзей
    Дома, похожие на псарни: когда у вас много четвероногих друзей
    Дома, похожие на псарни: когда у вас много четвероногих друзей
    Дома, похожие на псарни: когда у вас много четвероногих друзей
    Дома, похожие на псарни: когда у вас много четвероногих друзей
    Дома, похожие на псарни: когда у вас много четвероногих друзей
    Дома, похожие на псарни: когда у вас много четвероногих друзей
    Дома, похожие на псарни: когда у вас много четвероногих друзей
    Дома, похожие на псарни: когда у вас много четвероногих друзей
    Дома, похожие на псарни: когда у вас много четвероногих друзей
    Дома, похожие на псарни: когда у вас много четвероногих друзей
    Дома, похожие на псарни: когда у вас много четвероногих друзей
    Дома, похожие на псарни: когда у вас много четвероногих друзей
    Дома, похожие на псарни: когда у вас много четвероногих друзей

    Джерело: Gazeta.ua

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