Дома, похожие на псарни: когда у вас много четвероногих друзей



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ситуация общего проживания с четвероногими осложняется, когда рождаются щенки - тогда они решают, что каждый квадратный сантиметр дома - это их собственность

Владельцы трех и более собак, которые живут в одном доме, поделились фотографиями своего досуга.

Собаки валяются на диванах перед телевизором, вместе сидят вместо детей на заднем сиденье автомобиля и пользуются средствами гигиены людей.

Снимки публикует boredpanda.

Ситуация общего проживания с четвероногими осложняется, когда рождаются щенки - тогда они решают, что каждый квадратный сантиметр дома - это их собственность.

Наиболее гармонично смотрятся в интерьере собаки одной породы.

Поскольку имеют схожие характеры и привычки.

Вместе спят, стоят на защите владельцев или делают кавардак в доме.

Джерело: Gazeta.ua