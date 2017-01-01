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    Домашние селфи: провокационные автопортреты финcкий фотограф взорвали соцсети

    • Сьогодні, 14:35
    • Розсилка

    У финского фотографа и художницы Ииу Сусирая необычный подход к автопортретам. Благодаря соцсетям мы привыкли к селфи, которое, по сути, является формой тщеславного самовыражения.

    С его помощью мы стараемся казаться другим людям счастливее, богаче и красивее, чем на самом деле.

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    Ииу Сусирая же кардинально меняет концепцию селфи и делает предельно честные, сюрреалистичные, решительные и в какой-то степени забавные портреты.

    Ииу снимает в домашних условиях и, кажется, высмеивает этот самый домашний образ жизни, а возможно, и те границы, в которых мы обязаны жить. Фотограф специально надевает предметы одежды неправильно и использует повседневные предметы обихода непривычным образом.

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    Домашние селфи: провокационные автопортреты финcкий фотограф взорвали соцсети
    Домашние селфи: провокационные автопортреты финcкий фотограф взорвали соцсети
    Домашние селфи: провокационные автопортреты финcкий фотограф взорвали соцсети
    Домашние селфи: провокационные автопортреты финcкий фотограф взорвали соцсети
    Домашние селфи: провокационные автопортреты финcкий фотограф взорвали соцсети
    Домашние селфи: провокационные автопортреты финcкий фотограф взорвали соцсети
    Домашние селфи: провокационные автопортреты финcкий фотограф взорвали соцсети
    Домашние селфи: провокационные автопортреты финcкий фотограф взорвали соцсети
    Домашние селфи: провокационные автопортреты финcкий фотограф взорвали соцсети
    Домашние селфи: провокационные автопортреты финcкий фотограф взорвали соцсети
    Домашние селфи: провокационные автопортреты финcкий фотограф взорвали соцсети
    Домашние селфи: провокационные автопортреты финcкий фотограф взорвали соцсети
    Домашние селфи: провокационные автопортреты финcкий фотограф взорвали соцсети
    Домашние селфи: провокационные автопортреты финcкий фотограф взорвали соцсети
    Домашние селфи: провокационные автопортреты финcкий фотограф взорвали соцсети
    Домашние селфи: провокационные автопортреты финcкий фотограф взорвали соцсети
    Домашние селфи: провокационные автопортреты финcкий фотограф взорвали соцсети
    Домашние селфи: провокационные автопортреты финcкий фотограф взорвали соцсети
    Домашние селфи: провокационные автопортреты финcкий фотограф взорвали соцсети
    Домашние селфи: провокационные автопортреты финcкий фотограф взорвали соцсети
    Домашние селфи: провокационные автопортреты финcкий фотограф взорвали соцсети

    Джерело: BigPicture

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