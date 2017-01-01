Домашние селфи: провокационные автопортреты финcкий фотограф взорвали соцсети



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У финского фотографа и художницы Ииу Сусирая необычный подход к автопортретам. Благодаря соцсетям мы привыкли к селфи, которое, по сути, является формой тщеславного самовыражения.

С его помощью мы стараемся казаться другим людям счастливее, богаче и красивее, чем на самом деле.

Ииу Сусирая же кардинально меняет концепцию селфи и делает предельно честные, сюрреалистичные, решительные и в какой-то степени забавные портреты.

Ииу снимает в домашних условиях и, кажется, высмеивает этот самый домашний образ жизни, а возможно, и те границы, в которых мы обязаны жить. Фотограф специально надевает предметы одежды неправильно и использует повседневные предметы обихода непривычным образом.

Джерело: BigPicture