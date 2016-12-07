Дональд Трамп: каким он был до того, как стал президентом

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Победа Дональда Трампа (Donald Trump) на президентских выборах оказалась неожиданностью не только для оппонентов, но и для тех, кто за него голосовал.

70-летний эксцентричный миллиардер стал самым возрастным президентом США.

Дональд Трамп заявил во всеуслышание, что не он не намерен получать зарплату главы государства, а будет исполнять свои обязанности за символический 1 доллар в месяц. Каким же был 45-й президент США до своего избрания – далее в обзоре.

Джерело: Культурология