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    Дональд Трамп: каким он был до того, как стал президентом

    • Сьогодні, 10:45
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    Победа Дональда Трампа (Donald Trump) на президентских выборах оказалась неожиданностью не только для оппонентов, но и для тех, кто за него голосовал.

    70-летний эксцентричный миллиардер стал самым возрастным президентом США.

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    Дональд Трамп заявил во всеуслышание, что не он не намерен получать зарплату главы государства, а будет исполнять свои обязанности за символический 1 доллар в месяц. Каким же был 45-й президент США до своего избрания – далее в обзоре.

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    Будущий американский президент родился 14 июня 1946 года. Отец Фред Трамп занимался строительным бизнесом. Несмотря на то, что семья была довольно богатой, родители не баловали Дональда и остальных детей. Сам же мальчик рос очень активным, чем доставлял родителям немалое беспокойство. Чтобы направить его энергию в нужное русло, в 13 лет Дональда отправили в Нью-Йоркскую военную академию.
    Дональд Трамп (слева) и его семья.
    Дональд Трамп возрасте 18 лет в военной академии, 1964 г. Обучение пошло ему на пользу. Дональд достиг больших успехов на занятиях и в спорте. После военной академии Трамп поступил в Фордэмский университет, но через два года перевелся в Уортонскую школу бизнеса. Когда Дональд Трамп получил степень бакалавра, он тут же начал работать в бизнесе отца. Первый проект, который ему доверили реализовать, принес компании 12 миллионов долларов прибыли.
    Родители Трампа гордятся присвоению сыну звания капитана в 17-летнем возрасте.
    В 1970-80-90-х годах Дональд Трамп активно занимался возведением отелей, жилых комплексов, казино. Его собственная империя росла, обогащая Трампа на миллионы долларов. Однако не все сделки были удачными. Бывало и так, что магнату приходилось закладывать целые небоскребы, чтобы не оказаться в долговой яме. В 2008 году Трамп и вовсе объявил себя банкротом. Но он не сдался, и сегодня бизнесмена называют одним из самых богатых людей Америки.
    Трамп - миллиардер, медиамагнат.
    Личная жизнь Дональда Трампа также активно бьет ключом. У него за плечами три брака. Первый раз Трамп женился в 1976 года на Иване Зельчиковой. От этого брака у Трампа родилось трое детей. В 1992 году магнат развелся, а уже через год женился снова на Марле Мейплз. Этот брак продлился всего 6 лет, а у Дональда Трампа появилась еще одна дочь. В 2005 году избранницей Трампа стала бывшая словенская модель Меланья Кнавс, которая моложе супруга на 24 года. Сегодня они воспитывают 10-летнего сына Бэррона.
    Многочисленное семейство Дональда Трампа.
    Дональду Трампу прочили президентское кресло, начиная еще с 1988 года. Через 28 лет ожидания бизнесмен все-таки добился своего и стал 45-м президентом Соединенных Штатов Америки, а также самым популярным человеком в стране.
    Дональд Трамп: каким он был до того, как стал президентом

    Джерело: Культурология

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