Древо жизни: чувственные снимки кормления грудью, покорившие интернет



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Наверняка вы знаете, умеете и практикуете селфи, а вот слово «брелфи» знакомо еще не всем.

По сути, это селфи, сделанное во время грудного вскармливания.

Молодые матери используют приложение PicsArt, чтобы сделать свои брелфи еще красивее. Приложение позволяет добавить магическое Древо жизни в фотографии, и в результате получаются невероятно красивые изображения. Можно скачать рисунки с Древом жизни из интернета или использовать набор стикеров, встроенный в саму программу.

Влюбленные в своих новорожденных детей матери добавляют и другие волшебные эффекты и выкладывают свое творчество в Facebook, Instagram и Twitter с хештегами #TreeOfLife и #brelfie, чтобы не только подчеркнуть красоту процесса кормления грудью, но и выступить против общественного осуждения матерей, кормящих грудью в общественных местах.

Джерело: BigPicture