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    Древо жизни: чувственные снимки кормления грудью, покорившие интернет

    • 3 Сiчня, 08:05
    • Розсилка

    Наверняка вы знаете, умеете и практикуете селфи, а вот слово «брелфи» знакомо еще не всем.

     По сути, это селфи, сделанное во время грудного вскармливания.

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    Молодые матери используют приложение PicsArt, чтобы сделать свои брелфи еще красивее. Приложение позволяет добавить магическое Древо жизни в фотографии, и в результате получаются невероятно красивые изображения. Можно скачать рисунки с Древом жизни из интернета или использовать набор стикеров, встроенный в саму программу.

    Влюбленные в своих новорожденных детей матери добавляют и другие волшебные эффекты и выкладывают свое творчество в Facebook, Instagram и Twitter с хештегами #TreeOfLife и #brelfie, чтобы не только подчеркнуть красоту процесса кормления грудью, но и выступить против общественного осуждения матерей, кормящих грудью в общественных местах.

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    Древо жизни: чувственные снимки кормления грудью, покорившие интернет
    Древо жизни: чувственные снимки кормления грудью, покорившие интернет
    Древо жизни: чувственные снимки кормления грудью, покорившие интернет
    Древо жизни: чувственные снимки кормления грудью, покорившие интернет
    Древо жизни: чувственные снимки кормления грудью, покорившие интернет
    Древо жизни: чувственные снимки кормления грудью, покорившие интернет
    Древо жизни: чувственные снимки кормления грудью, покорившие интернет
    Древо жизни: чувственные снимки кормления грудью, покорившие интернет
    Древо жизни: чувственные снимки кормления грудью, покорившие интернет
    Древо жизни: чувственные снимки кормления грудью, покорившие интернет
    Древо жизни: чувственные снимки кормления грудью, покорившие интернет
    Древо жизни: чувственные снимки кормления грудью, покорившие интернет
    Древо жизни: чувственные снимки кормления грудью, покорившие интернет
    Древо жизни: чувственные снимки кормления грудью, покорившие интернет

    Джерело: BigPicture

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    фотограф
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