Другая вселенная: тайны морских глубин на фотографиях биолога Александра Семенова



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Каждый из нас хотя бы раз в своей жизни слышал о дивных созданиях, обитающих на далёких планетах, читал о них в сказках, видел в фильмах, но мало кто знает, что пришельцы на самом деле гораздо ближе, чем мы можем себе предположить.

Серия фотографий «На дне морском» - наглядный тому пример.

Фотографу и морскому биологу Александру Семенову удалось поймать в объектив своей камеры поистине удивительных существ, больше похожих на инопланетян.

Творчество Александра – невероятный мир, похожий на другую вселенную, придуманную не безудержной фантазией какого-нибудь художника или писателя, а матушкой природой. Кораллы, моллюски, черви, медузы, слизняки и многие другие морские обитатели становятся излюбленными моделями фотографа, который не жалея сил и времени погружается под воду в поисках новых, удивительных существ.





Джерело: Культурология