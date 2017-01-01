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    Другая вселенная: тайны морских глубин на фотографиях биолога Александра Семенова

    • Сьогодні, 15:41
    • Розсилка

    Каждый из нас хотя бы раз в своей жизни слышал о дивных созданиях, обитающих на далёких планетах, читал о них в сказках, видел в фильмах, но мало кто знает, что пришельцы на самом деле гораздо ближе, чем мы можем себе предположить.

    Серия фотографий «На дне морском» - наглядный тому пример.

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    Фотографу и морскому биологу Александру Семенову удалось поймать в объектив своей камеры поистине удивительных существ, больше похожих на инопланетян.

    Творчество Александра – невероятный мир, похожий на другую вселенную, придуманную не безудержной фантазией какого-нибудь художника или писателя, а матушкой природой. Кораллы, моллюски, черви, медузы, слизняки и многие другие морские обитатели становятся излюбленными моделями фотографа, который не жалея сил и времени погружается под воду в поисках новых, удивительных существ.

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    на весь екран згорнути
    Гипериида
    Голожаберные моллюски
    Род многощетинковых червей из семейства нереид
    Медуза львиная грива
    Красная медуза
    Волосистая цианея
    Арктическая цианея
    Морские черви
    Удивительный подводный мир морей
    Глаукус
    Медуза
    Полёт медузы
    Аплизия
    Тайны морских глубин
    Кораллы
    Моллюск флабелина
    Другая вселенная: тайны морских глубин на фотографиях биолога Александра Семенова

    Джерело: Культурология

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    фотограф
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