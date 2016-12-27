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    Друзья познаются в беде: как жители Стамбула спасли животных от метели

    • Сьогодні, 07:12
    • Розсилка

    В начале января на Стамбул обрушилась сильнейшая метель - за последние 8 лет ничего подобного не случалось в этом городе: за раз выпало около 65 см снега, сотни рейсов самолетов были отменены, транспорт остановился, трассы были перекрыты, люди оказались заблокированы у себя дома, на работе или даже в своих собственных автомобилях.

    И среди всего этого хаоса были также и люди, которые подумали о тех, кто был полностью беззащитным перед этой стихией - о бездомных животных.

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    Чтобы помочь животным, которые просто-напросто не успели так быстро адаптироваться к изменившейся погоде, люди выносили картонки к местам, где обычно собираются бродячие собаки, приносили еду, даже выносили пледы. Некоторые магазины запускали животных к себе в помещение, пододвигая обогреватели ближе к входу, чтобы кошки и собаки не боялись заходить. 

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    Друзья познаются в беде: как жители Стамбула спасли животных от метели
    Друзья познаются в беде: как жители Стамбула спасли животных от метели
    Друзья познаются в беде: как жители Стамбула спасли животных от метели
    Друзья познаются в беде: как жители Стамбула спасли животных от метели
    Друзья познаются в беде: как жители Стамбула спасли животных от метели
    Друзья познаются в беде: как жители Стамбула спасли животных от метели
    Друзья познаются в беде: как жители Стамбула спасли животных от метели
    Друзья познаются в беде: как жители Стамбула спасли животных от метели
    Друзья познаются в беде: как жители Стамбула спасли животных от метели
    Друзья познаются в беде: как жители Стамбула спасли животных от метели




    Джерело: Культурология

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