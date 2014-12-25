Движение Femen, каким мы его помним до слухов о распаде



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Одна из основательниц украинского феминистского движения Яна Жданова заявила, что движение прекратило существование еще в 2015 году.

«Femen уже не существует. С 2015 года это все уже закончилось. Все разошлись как в море корабли. Команды, которая была раньше, уже нет», — сказала Жданова в интервью изданию Апостроф.

Многие знают и помнят Femen по скандальным и эпатажным акциям, которые они устраивали по всему миру. В 2012 году они зарегистрировались во Франции и открыли филиалы в других странах. По словам Яны Ждановой, активистки движения не поделили деньги и власть. Позже другая основательница Femen Анна Гуцол опровергла это заявление, сказав: «Мы не организация, а движение. И пока есть люди, желающие участвовать в нем, оно существует». В общем, пока девушки разбираются между собой, мы решили вспомнить, как они выглядят.

В 2013 году, когда Femen было на слуху, фотограф Гийом Эрбо (Guillaume Herbaut) отправился в Киев и сделал фотосессию с активистками движения. Femen в Украине пытались бороться с сексуальным туризмом и призывали женщин быть более решительными и сильными. Они использовали свои тела как оружие, протестуя голыми или топлес на улицах ради достижения своих целей. Эрбо назвал свой фотопроект The New Amazons — «Новые амазонки».

Джерело: BigPicture