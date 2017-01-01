Джефф Безос: миллиардер, который наступает на пятки Биллу Гейтсу

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Миллиардер Джефф Безос

Основатель Amazon стал самым удачливым миллиардером на планете и имеет все шансы занять место Билла Гейтса в рейтингах журнала Forbes

Глава интернет-компании Amazon, основатель аэрокосмической компании Blue Origin и владелец газеты The Washington Post Джефф Безос впервые вошел в тройку самых богатых людей планеты по версии Forbes. Amazon опубликовала свежие финансовые показатели за квартал, в которых чистая прибыль компании возросла на 23%, по сравнению с прошлогодними результатами. Рынок молниеносно отреагировал на подобные новости: стоимость акций Amazon выросла еще на 5%.

По данным Bloomberg, в результате таких положительных изменений, финансовое состояние Безоса впервые превысило $80 млрд. Если в прошлогоднем рейтинге миллиардеров основатель Amazon занимал пятое место ($45,2 млрд), то в этом году Безосу удалось подняться на второе место и с суммой $81,1млрд уступить лишь основателю Microsoft Биллу Гейтсу. Журнал Forbes назвал Джеффа Безоса самым удачливым миллиардером на планете: американец оставил позади учредителя Zara Амансио Ортегу ($71,3 млрд), основателя Facebook Марка Цукерберга ($56 млрд) и мексиканского миллиардера Карлоса Слима Элу ($54,5 млрд).

От лидерства в списке самых богатых людей планеты миллиардера отделяет всего $6 млрд: у Билла Гейтса сейчас чуть более $87 млрд. С учетом того, что за последний год акции Amazon выросли на 67%, а состояние Джеффа Безоса только за последний месяц увеличилось на $8 млрд, то уже в ближайшее время он сможет занять первое место среди миллиардеров и подвинуть самого Гейтса. Для этого достаточно всего нескольких успешных рабочих кварталов основного актива предпринимателя – Amazon.com.