Дженнифер Лопес без нижнего белья и в откровенном платье сияла на красной дорожке

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27 апреля, в Майами прошла ежегодная музыкальная премия Billboard Latin Music Awards, чествующая латиноамериканских артистов

Среди множества звезд на красной дорожке, среди которых была и Ева Лонгория с мужем Хосе Антонио Бастоном.

Дженнифер Лопес пришла в платье, под которым не было нижнего белья.

На премии Дженнифер появилась в очень смелом полупрозрачном наряде из осенней коллекции Julien Macdonald, который подчеркнул все изгибы фигуры артистки: разрез до бедра, глубокое декольте, открытая спина. Платье Лопес дополнила серьгами от Lynn Ban и босоножками на шпильке от Jimmy Choo.

«Сексуальные разрезы, глубокое декольте и открытая спина — это отличительные особенности стиля Дженнифер. Сексуальность, женственность, бесстрашность — вот, что она ищет в нарядах. Правда, это черное платье с его сложным контуром все-таки более смелое, чем обычно — такую «готичность» Джей Ло позволяет себе нечасто. Этот наряд весь пропитан мрачностью и таинственностью, что совсем не похоже на Дженнифер», — рассказали стилисты звезды, подобравшие для нее платье.





Джерело: Gazeta.ua