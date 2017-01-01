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    Дженнифер Лопес без нижнего белья и в откровенном платье сияла на красной дорожке

    • Сьогодні, 11:52
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    27 апреля, в Майами прошла ежегодная музыкальная премия Billboard Latin Music Awards, чествующая латиноамериканских артистов

    Среди множества звезд на красной дорожке, среди которых была и Ева Лонгория с мужем Хосе Антонио Бастоном.

    Дженнифер Лопес пришла в платье, под которым не было нижнего белья.

    На премии Дженнифер появилась в очень смелом полупрозрачном наряде из осенней коллекции Julien Macdonald, который подчеркнул все изгибы фигуры артистки: разрез до бедра, глубокое декольте, открытая спина. Платье Лопес дополнила серьгами от Lynn Ban и босоножками на шпильке от Jimmy Choo.

    «Сексуальные разрезы, глубокое декольте и открытая спина — это отличительные особенности стиля Дженнифер. Сексуальность, женственность, бесстрашность — вот, что она ищет в нарядах. Правда, это черное платье с его сложным контуром все-таки более смелое, чем обычно — такую «готичность» Джей Ло позволяет себе нечасто. Этот наряд весь пропитан мрачностью и таинственностью, что совсем не похоже на Дженнифер», — рассказали стилисты звезды, подобравшие для нее платье.

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    Дженнифер Лопес без нижнего белья и в откровенном платье сияла на красной дорожке
    Дженнифер Лопес без нижнего белья и в откровенном платье сияла на красной дорожке
    Дженнифер Лопес без нижнего белья и в откровенном платье сияла на красной дорожке
    Дженнифер Лопес без нижнего белья и в откровенном платье сияла на красной дорожке
    Дженнифер Лопес без нижнего белья и в откровенном платье сияла на красной дорожке
    Дженнифер Лопес без нижнего белья и в откровенном платье сияла на красной дорожке
    Дженнифер Лопес без нижнего белья и в откровенном платье сияла на красной дорожке
    Дженнифер Лопес без нижнего белья и в откровенном платье сияла на красной дорожке
    Дженнифер Лопес без нижнего белья и в откровенном платье сияла на красной дорожке
    Дженнифер Лопес без нижнего белья и в откровенном платье сияла на красной дорожке
    Дженнифер Лопес без нижнего белья и в откровенном платье сияла на красной дорожке
    Дженнифер Лопес без нижнего белья и в откровенном платье сияла на красной дорожке
    Дженнифер Лопес без нижнего белья и в откровенном платье сияла на красной дорожке


    Джерело: Gazeta.ua

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