Джессика Альба появилась на обложке женского журнала
- Сьогодні, 16:38
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Розсилка
В день рождения голливудской актрисы в сеть попали фотографии звезды из нового номера австралийской версии журнала Elle.
Джессика Альба из кинозвезды уже достаточно давно переквалифицировалась в бизнес-леди: актриса занимается развитием собственной компании The Honest Company. Но модные журналы о ней по-прежнему не забывают.
Да и как тут забыть? Ведь Альба так же хороша, как и десять лет назад.
На страницах женского глянца Джессика Альба, которой сегодня исполнилось 36 лет, предстала в очень нежных и женственных образах. Фотографировал голливудскую красотку знаменитый Майк Розенталь (Mike Rosenthal).