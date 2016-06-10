Джессика Альба появилась на обложке женского журнала



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В день рождения голливудской актрисы в сеть попали фотографии звезды из нового номера австралийской версии журнала Elle.

Джессика Альба из кинозвезды уже достаточно давно переквалифицировалась в бизнес-леди: актриса занимается развитием собственной компании The Honest Company. Но модные журналы о ней по-прежнему не забывают.

Да и как тут забыть? Ведь Альба так же хороша, как и десять лет назад.

На страницах женского глянца Джессика Альба, которой сегодня исполнилось 36 лет, предстала в очень нежных и женственных образах. Фотографировал голливудскую красотку знаменитый Майк Розенталь (Mike Rosenthal).