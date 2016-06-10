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    Джессика Альба появилась на обложке женского журнала

    • Сьогодні, 16:38
    • Розсилка

    В день рождения голливудской актрисы в сеть попали фотографии звезды из нового номера австралийской версии журнала Elle.

    Джессика Альба из кинозвезды уже достаточно давно переквалифицировалась в бизнес-леди: актриса занимается развитием собственной компании The Honest Company. Но модные журналы о ней по-прежнему не забывают.

    Да и как тут забыть? Ведь Альба так же хороша, как и десять лет назад.

    На страницах женского глянца Джессика Альба, которой сегодня исполнилось 36 лет, предстала в очень нежных и женственных образах. Фотографировал голливудскую красотку знаменитый Майк Розенталь (Mike Rosenthal).  

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    Джессика Альба появилась на обложке женского журнала
    Джессика Альба появилась на обложке женского журнала
    Джессика Альба появилась на обложке женского журнала
    Джессика Альба появилась на обложке женского журнала
    Джессика Альба появилась на обложке женского журнала
    Джессика Альба появилась на обложке женского журнала
    Джессика Альба появилась на обложке женского журнала
    Джессика Альба появилась на обложке женского журнала
    Джессика Альба появилась на обложке женского журнала

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