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    Джессика Лэнг снялась в ремейках портретов известных женщин

    • Сьогодні, 14:32
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    Актриса примерила на себя образы Фриды Кало, Симоны де Бовуар, Марлен Дитрих и других знаменитостей.

    Журнал New York Magazine опубликовал серию фотографий, в которой американская актриса Джессика Лэнг снялась в ремейках портретов восьми выдающихся женщин, повторив их известные изображения.

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    На снимках проекта Лэнг предстала в образах художниц Фриды Кало и Джорджии О’Кифф, писательницы Симоны де Бовуар, актрис Мэй Уэст и Марлен Дитрих, певицы Джэнис Джоплин, редактора Дианы Вриланд и активистки Глории Стайнем.

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    Джессика Лэнг снялась в ремейках портретов известных женщин
    Джессика Лэнг снялась в ремейках портретов известных женщин
    Джессика Лэнг снялась в ремейках портретов известных женщин
    Джессика Лэнг снялась в ремейках портретов известных женщин
    Джессика Лэнг снялась в ремейках портретов известных женщин
    Джессика Лэнг снялась в ремейках портретов известных женщин
    Джессика Лэнг снялась в ремейках портретов известных женщин
    Джессика Лэнг снялась в ремейках портретов известных женщин
    Джессика Лэнг снялась в ремейках портретов известных женщин

    Джерело: Bird In Flight
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    фотограф
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