Джессика Лэнг снялась в ремейках портретов известных женщин

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Актриса примерила на себя образы Фриды Кало, Симоны де Бовуар, Марлен Дитрих и других знаменитостей.

Журнал New York Magazine опубликовал серию фотографий, в которой американская актриса Джессика Лэнг снялась в ремейках портретов восьми выдающихся женщин, повторив их известные изображения.

На снимках проекта Лэнг предстала в образах художниц Фриды Кало и Джорджии О’Кифф, писательницы Симоны де Бовуар, актрис Мэй Уэст и Марлен Дитрих, певицы Джэнис Джоплин, редактора Дианы Вриланд и активистки Глории Стайнем.