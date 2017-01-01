Джессике Альбе – 35 лет. Горячие фото соблазнительной красотки

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Похоже, Джессика знает рецепт молодости - красавица так же хороша, как и 10 лет назад

Эффектная красавица Джессика Альба отмечает свой юбилей, 35 лет. По такому случаю «Скотч» собрал лучшие по мнению редакции фото знойной красотки.

Уже с пяти лет Джессика Альба стала проявлять интерес к кинематографу, а в 12 впервые посетила урок по актерскому мастерству и через девять месяцев заключила договор с агентом. В 16 лет она завершила учёбу в школе и начала изучать азы кинематографа в театральной студии «Atlantic Theater Company». В 1994 г. у нее состоялся дебют на телевидении благодаря скромной роли в картине «Затерянный лагерь». В дальнейшем Джессика Альба снимается в ряде рекламных роликов и фильмов. Известность к ней пришла в 1994 г. после съёмок в телесериалах «Тайный мир Алекс Мак» и «Флиппер».

Четыре года спустя она появляется в криминальной драме «Южный Бруклин», в двух эпизодах сериала «Беверли-Хиллз 90210» и других проектах. Дебютом в Голливуде Джессика Альба обязана роли в романтической комедии «Нецелованная» и хоррор-комедии «Рука-убийца». Большую популярность принёсло ей её участие в сериале «Тёмный ангел». Эту свою роль она получила благодаря тому, что удачно прошла кастинг у Джеймса Кэмерона. В дальнейшем с ней стали сотрудничать известные режиссёры, предлагая хорошие роли.

«Глаз», «Удачи, Чак!», «Город грехов», «Мачете» – эти и многие другие картины были бы не такими интересными и яркими без Джессики Альбы.