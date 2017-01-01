Джиджи Хадид в новой откровенной фотосессии

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Модель снялась в соблазнительной фотосессии с одним из лучших фотографов мира

Американская модель Джиджи Хадид и один из лучших в мире фэшн-фотографов Мерт Алас снялись в совместной фотосессии для модного журнала The Daily Front Row.

Совместный фотосет звезды современной модельной индустрии и культового фотографа появился в весеннем номере издания. В модном фотосете, автором которого Алас выступил лично, Хадид появилась в топе от Cherry Vintage, бюстгальтере от La Perla и рваных джинсах от Levi’s.

«В этой съемке мы просто были самими собой», - сообщил фотограф, комментируя фотосессию.

«Мы позировали в одинаковых джинсах и футболках. И нам было очень комфортно в образе самих себя», - добавила Хадид.

В интервью с The Daily Front Row модель также рассказала о работе с одним из лучших фотографов в мире:

«Я чувствую себя уверенно, когда работаю с ним. Мерт знает, как сделать свою модель сексуальной. Довольно часто тот образ, который навязывает тебе фотограф, отличается от того, какой модель видит себя. Однако в работе с Мертом ты всегда видишь лишь улучшенную версию самой себя и в его объективе всегда выглядишь красивой», - говорит Хадид.