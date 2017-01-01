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    Джинсы, футболки, солнцезащитные очки: преображение античных статуй в современных хипстеров

    • Сьогодні, 08:14
    • Розсилка

    Современный фотограф Лео Кайлляр (Leo Caillard) живёт днём сегодняшним и не желает преклоняться перед прошлым. Свои взгляды он выражает через своё творчество. Не так давно Кайлляр представил весьма неожиданный проект - нарядил античные статуи в современную одежду. Получились этакие хипстеры из камня.

    Лео Кайлляр в своих работах решил объединить античные времена с современностью.

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    Чтобы осуществить задуманное ему пришлось обойти музеи и городские парки, сделав несколько десятков снимков всевозможных скульптур. А после, запечатлеть своих модно одетых друзей, предварительно принявших соответствующие позы, чтобы в последствие ловко перенести одежду на каменные изваяния. В итоге, античные мужчины и женщины превратились в своеобразных стиляг одетых в ногу со временем.

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    Джинсы, футболки, солнцезащитные очки: преображение античных статуй в современных хипстеров
    Джинсы, футболки, солнцезащитные очки: преображение античных статуй в современных хипстеров
    Джинсы, футболки, солнцезащитные очки: преображение античных статуй в современных хипстеров
    Джинсы, футболки, солнцезащитные очки: преображение античных статуй в современных хипстеров
    Джинсы, футболки, солнцезащитные очки: преображение античных статуй в современных хипстеров
    Джинсы, футболки, солнцезащитные очки: преображение античных статуй в современных хипстеров
    Джинсы, футболки, солнцезащитные очки: преображение античных статуй в современных хипстеров
    Джинсы, футболки, солнцезащитные очки: преображение античных статуй в современных хипстеров
    Джинсы, футболки, солнцезащитные очки: преображение античных статуй в современных хипстеров
    Джинсы, футболки, солнцезащитные очки: преображение античных статуй в современных хипстеров
    Джинсы, футболки, солнцезащитные очки: преображение античных статуй в современных хипстеров
    Джинсы, футболки, солнцезащитные очки: преображение античных статуй в современных хипстеров
    Джинсы, футболки, солнцезащитные очки: преображение античных статуй в современных хипстеров





    Джерело: Культурология

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    фотограф
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