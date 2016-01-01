  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
    Фото

    Джоконда, Будда, Стив Джобс и другие яркие персонажи: необычные работы поп-арт-художника Патриса Мурсиано

    • Вчора, 12:32
    • Розсилка

    Французский художник Патрис Мурсиано (Patrice Murciano) всю свою жизнь рисует, отдавая предпочтение живописи и графическому дизайну

    Его работы – удивительный спектр эмоций, красок, цветов, оттенков и форм, глядя на которые невольно улыбаешься, воспринимая окружающий мир чуточку ярче.

    Читайте також

    Пожалуй, он – один из немногих, кто, совмещая между собой несовместимые вещи, создаёт поистине захватывающие дух изображения, в относительном новом стиле под названием Pop Art.

    Холст, акрил, кисти – всё это и многое другое помогает Патрису создавать невероятно яркие образы, рождённые его безудержной фантазией. Вдохновлённый комиксами, окружающей средой и красотой женского тела он придумывает каждый раз что-то новое для своих работ, не переставая удивлять и радовать зрителя буйством красок расплескавшихся на холстах. Герои его картин полны тайн и интриг, а порой и вовсе тёмных мыслей, сокрытых где-то глубоко внутри каждого из них. Но не это делает его творчество столь популярным и узнаваемым во всём мире, а то, что каждый придуманный им персонаж искренний в своих чувствах и эмоциях.

    1 з 18
    на весь екран згорнути
    Красочный поп-арт Патриса Мурсиано.
    Минотавр
    Взрыв эмоций
    Взгляд
    Молчание
    Железный человек
    Надо улыбаться, чтоб живым казаться
    Фрики
    Стив Джобс
    Слезы
    Фешн
    Красочный образ
    Будда
    Монарх
    портрет
    Грация
    Джоконда
    Джоконда, Будда, Стив Джобс и другие яркие персонажи: необычные работы поп-арт-художника Патриса Мурсиано

    Джерело: Культурология

    Читайте також
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Комментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ