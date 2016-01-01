Джоконда, Будда, Стив Джобс и другие яркие персонажи: необычные работы поп-арт-художника Патриса Мурсиано



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Французский художник Патрис Мурсиано (Patrice Murciano) всю свою жизнь рисует, отдавая предпочтение живописи и графическому дизайну

Его работы – удивительный спектр эмоций, красок, цветов, оттенков и форм, глядя на которые невольно улыбаешься, воспринимая окружающий мир чуточку ярче.

Пожалуй, он – один из немногих, кто, совмещая между собой несовместимые вещи, создаёт поистине захватывающие дух изображения, в относительном новом стиле под названием Pop Art.

Холст, акрил, кисти – всё это и многое другое помогает Патрису создавать невероятно яркие образы, рождённые его безудержной фантазией. Вдохновлённый комиксами, окружающей средой и красотой женского тела он придумывает каждый раз что-то новое для своих работ, не переставая удивлять и радовать зрителя буйством красок расплескавшихся на холстах. Герои его картин полны тайн и интриг, а порой и вовсе тёмных мыслей, сокрытых где-то глубоко внутри каждого из них. Но не это делает его творчество столь популярным и узнаваемым во всём мире, а то, что каждый придуманный им персонаж искренний в своих чувствах и эмоциях.

Джерело: Культурология