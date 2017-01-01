Эдвардианские ангелы: 20 фотографий красавиц из Великобритании начала 20-го века



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото красавиц начала прошлого века

Когда королева Виктория умерла, престол занял ее сын Эдуард и началась Эдвардианская эпоха (1901–1910). Это было тем замечательным временем, когда элита наслаждалась веком такого прогресса, которого она никогда прежде не знала.

Наступивший век сулил небывалые развлечения, подкрепленные развитием транспорта, успешной борьбой женщин за свои права, появлением массовых видов спорта, любительских фотокамер, открытием первых мюзик-холлов. Приближалась война, о которой никто не догадывался. Представляем вам подборку фотографий девушек того времени.

Джерело: Культурология