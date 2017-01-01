Эффектная Беллуччи вновь обнажилась для глянца

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В интервью журналу Моника рассказала, как воспринимает старение

Совсем скоро стартует 70-й Каннский фестиваль в Лазурном берегу Франции, ведущей которого в этот раз назначена 52-летняя Моника Беллуччи. В преддверии кинофестиваля актриса стала героиней итальянского выпуска Vanity Fair. Майский выпуск с Моникой уже появился на прилавках, о чем сообщила сама итальянская актриса на своей странице в Instagram. На обложке издания актриса позирует полуобнаженная, немного прикрыв свое тело кружевным платьем.

Внутри журнала читатели увидят большое интервью с Моникой, в котором актриса рассказала в том, как она себя ощущает в своем возрасте.

«Я принимаю поправки времени. Сегодня я считаю, что каждый возраст - это еще один способ оставаться самой собой. Мне кажется, что так думаю не только я, а многие женщины моего поколения. Мы больше уважаем себя и можем быть красивыми в 40, 50, 60 и 70 лет. Посмотрите вокруг: возраст больше не является препятствием, как это было раньше»,

- рассказала в интервью Моника.

Беллуччи не раз заявляла о любви к своему телу и говорила, что никогда не была в кабинете пластического хирурга. Актриса выступает за естественное старение, любит каждую свою морщинку и говорит, что с нетерпением ждет наступления менопаузы.

«Я не боюсь стареть. Менопауза - это не болезнь, а естественный процесс. Да, поначалу организм будет немного сходить с ума, но через несколько месяцев, максимум - через год, все наладится. Это нормальное течение жизни, я совершенно не переживаю по этому поводу», - признавалась актриса.

Свои слова Беллуччи доказывает делом. Так в сентябре прошлого года Беллуччи предстала полностью обнаженной на страницах французского еженедельно журнала Paris Match, позируя в бассейне.

Джерело: Spletnik