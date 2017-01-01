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    Экс-участница «Виа Гры» опубликовала пикантные фото в постели

    • Сьогодні, 17:10
    • Розсилка

    Котова позирует в длинном вязаном свитере, обнажив плечи и длинные стройные ноги

    Экс-участница некогда популярной женской группы «Виа Гра» Татьяна Котова поделилась со своими подписчиками в Instagram соблазнительным постельным фото, на котором продемонстрировала «идеальные ноги».

    Известно, что сегодня певица готовится к записи своего нового альбома. А тем временем в соцсетях Котова активно продолжает подогревать интерес к своей персоне горячими фото.

    На этот раз артистка отличилась скромным снимком в постели. Котова позирует в длинном вязаном свитере, обнажив плечи и длинные стройные ноги.

    Поклонники не стали скрывать восторга и осыпали певицу лайками и комментариями.

    «Боже, какие ноги. Они идеальные», «Ох уж эти пальчики на ногах», - отметили в обсуждениях.

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    Экс-участница «Виа Гры» опубликовала пикантные фото в постели
    Экс-участница «Виа Гры» опубликовала пикантные фото в постели
    Экс-участница «Виа Гры» опубликовала пикантные фото в постели

     

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