Экс-участница «Виа Гры» опубликовала пикантные фото в постели
- Сьогодні, 17:10
-
Розсилка
Котова позирует в длинном вязаном свитере, обнажив плечи и длинные стройные ноги
Экс-участница некогда популярной женской группы «Виа Гра» Татьяна Котова поделилась со своими подписчиками в Instagram соблазнительным постельным фото, на котором продемонстрировала «идеальные ноги».
Известно, что сегодня певица готовится к записи своего нового альбома. А тем временем в соцсетях Котова активно продолжает подогревать интерес к своей персоне горячими фото.
На этот раз артистка отличилась скромным снимком в постели. Котова позирует в длинном вязаном свитере, обнажив плечи и длинные стройные ноги.
Поклонники не стали скрывать восторга и осыпали певицу лайками и комментариями.
«Боже, какие ноги. Они идеальные», «Ох уж эти пальчики на ногах», - отметили в обсуждениях.