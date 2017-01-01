Эксперты назвали самые безопасные страны для эмиграции

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Международная компания InterNations назвала самые безопасные страны для жизни эмигрантов.

Эксперты компании провели опрос более 14 тысяч эмигрантов разных национальностей, пишет Business Insider.

Респондентов попросили оценить карьерные перспективы, качество жизни, отношение местных жителей и условия труда, но главным критерием была безопасность.

Таким образом, специалисты определили, что самой безопасной страной для жизни эмигрантов является Люксемубург. На втором месте разместился Сингапур, а замыкает тройку лидеров Япония.

Топ-10 самых безопасных стран для эмиграции:

По материалам: nv.ua