Элегантная женственность без макияжа. Новая фотосессия Миллы Йовович
- Вчора, 14:24
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Розсилка
Милла Йовович
41-летняя актриса предстала на новых снимках в элегантных образах, продемонстрировав безупречный стиль, а также свою неувядающую красоту
Новая фотосессия Миллы была сделана для январского номера тайваньского Vogue, главной героиней которого она стала.
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На страницах глянца актриса украинского происхождения продемонстрировала не только потрясающие образы от кутюр, но и красоту практически без макияжа.
Джерело: beauty.ua