Элегантная женственность без макияжа. Новая фотосессия Миллы Йовович

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Милла Йовович

41-летняя актриса предстала на новых снимках в элегантных образах, продемонстрировав безупречный стиль, а также свою неувядающую красоту

Новая фотосессия Миллы была сделана для январского номера тайваньского Vogue, главной героиней которого она стала.

На страницах глянца актриса украинского происхождения продемонстрировала не только потрясающие образы от кутюр, но и красоту практически без макияжа.

Джерело: beauty.ua