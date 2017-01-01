Если бы человек-паук был фотографом: фото с крыш небоскребов



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Посмотрите в небо: вот птицы, вот летит самолёт, а вот… Эндрю Цо! Как настоящий человек-паук, Эндрю забирается на крыши небоскребов, пусть и не за один прыжок.

Но фотографии, которые он затем делает, действительно достойны супергероя комиксов.

Гонконгский фотограф сделал себе имя, снимая с крыш самых высоких зданий Лондона, Парижа, Сеула, Гонконг и Торонто… этот список можно продолжить.

26-летний «покоритель крыш» взбирается на высотки и делает фото с крыш небоскребов с детства. По его словам: «Находясь на вершине, я всегда испытываю острые ощущения. Вне зависимости от того, что говорят люди о моём бесстрашии, всегда присутствует элемент неопределённости и страха. Иногда приходится здорово рисковать и находиться в неудобном положении, чтобы сделать нужный снимок». Приглашаем вас в путешествие по самым высоким крышам мира. Осторожно! У людей с боязнью высоты возможно головокружение!

Джерело: Fullpicture.ru