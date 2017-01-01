Если бы голливудские блокбастеры снимались в Африке



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сенегальский фотограф Омар Виктор Диоп и франко-американский фотограф Антуан Темпе живут в разных мирах, но каким-то образом обнаружили, что у них есть общая любовь к кино.

Вооружившись желанием запечатлеть влияние кинематографа на разные культуры, они решили объединиться и создать фотосессию, вдохновленные одними из самых культовых фильмов в истории.

В проекте под названием «[ре]Микс Голливуда» дуэт воссоздал сцены из таких классических фильмов, как «Завтрак у Тиффани» и «Психо», а также новых хитов большого экрана. Главным отличием копий от оригиналов является то, что главные «роли» исполняют африканские «актеры».

Джерело: BigPicture