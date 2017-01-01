Естественная красота: знаменитый фотограф снял Кейт Мосс, Ирину Шейк и Лару Стоун для немецкого Vogue

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Главной темой обложек свежего номера глянца стала натуральность

Известный фэшн-фотограф Питер Линдберг снял Кейт Мосс, Ирину Шейк и Лару Стоун для обложек майского номера немецкого Vogue.

Главной темой обложек свежего номера глянца стала натуральность, поэтому модели демонстрируют естественную красоту. Дополняют образы - дизайнерские наряды. Например, Кейт Мосс одели в топ на тонких бретелях от Gabriela Hearst, Лара Стоун облачилась в легкий топ молочного цвета от Giorgio Armani, а на Ирине Шейк кардиган от Haider Ackermann.