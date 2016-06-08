Это не странно, а очаровательно: мужчины и кошки в фотопроекте Дэвида Уильямса
- Сьогодні, 10:04
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Повсюду говорят о любви женщин к кошкам, но мы никогда не слышим о том, что мужчины тоже обожают этих животных.
Фотограф из Нью-Йорка Дэвид Уильямс (David Williams) решил показать, что кошки и мужчины – это не странно, а очаровательно.
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Серией портретов «Мужчины и кошки» Дэвид Уильямс, у которого также есть котёнок, хотел показать, что независимо от пола, многие люди находят радость в общении с кошками. Вот такие замечательные фотографии это подтверждают.
Джерело: cameralabs.org