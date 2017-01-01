Ева в раю: ода природе и женщине объективе французского фотографа Себастьена Барриоля
- Сьогодні, 07:09
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Розсилка
Французский фотограф поэтизирует красоту женского тела и природных пейзажей, объединяя их в серии снимков «Ева в раю».
Себастьен Барриоль (Sébastien Barriol) – фотограф-самоучка из французского города Сент-Этьен.
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Съёмкой занимается на протяжении пятнадцати лет. Его фотосерия «Ева в раю» (Eve in Eden) – ода природе и женщине. Хрупкая обнажённая фигура выглядит в кадрах Барриоля почти мифически, стоя среди необъятных природных пейзажей.
«Эта серия родилась из моей любви к природе и к утренним прогулкам. Мне всегда нравилось присутствие человека в моих пейзажных фотографиях. Часто это даёт отдалённое представление о грандиозности природы, к которой мы относимся без должного почтения», – рассказал фотограф.
Джерело: cameralabs.org