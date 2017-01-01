  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
    Фото

    Ева в раю: ода природе и женщине объективе французского фотографа Себастьена Барриоля

    • Сьогодні, 07:09
    • Розсилка

    Французский фотограф поэтизирует красоту женского тела и природных пейзажей, объединяя их в серии снимков «Ева в раю».

    Себастьен Барриоль (Sébastien Barriol) – фотограф-самоучка из французского города Сент-Этьен.

    Читайте також

    Съёмкой занимается на протяжении пятнадцати лет. Его фотосерия «Ева в раю» (Eve in Eden) – ода природе и женщине. Хрупкая обнажённая фигура выглядит в кадрах Барриоля почти мифически, стоя среди необъятных природных пейзажей.

    «Эта серия родилась из моей любви к природе и к утренним прогулкам. Мне всегда нравилось присутствие человека в моих пейзажных фотографиях. Часто это даёт отдалённое представление о грандиозности природы, к которой мы относимся без должного почтения», – рассказал фотограф.

    1 з 13
    на весь екран згорнути
    Ева в раю: ода природе и женщине объективе французского фотографа Себастьена Барриоля
    Ева в раю: ода природе и женщине объективе французского фотографа Себастьена Барриоля
    Ева в раю: ода природе и женщине объективе французского фотографа Себастьена Барриоля
    Ева в раю: ода природе и женщине объективе французского фотографа Себастьена Барриоля
    Ева в раю: ода природе и женщине объективе французского фотографа Себастьена Барриоля
    Ева в раю: ода природе и женщине объективе французского фотографа Себастьена Барриоля
    Ева в раю: ода природе и женщине объективе французского фотографа Себастьена Барриоля
    Ева в раю: ода природе и женщине объективе французского фотографа Себастьена Барриоля
    Ева в раю: ода природе и женщине объективе французского фотографа Себастьена Барриоля
    Ева в раю: ода природе и женщине объективе французского фотографа Себастьена Барриоля
    Ева в раю: ода природе и женщине объективе французского фотографа Себастьена Барриоля
    Ева в раю: ода природе и женщине объективе французского фотографа Себастьена Барриоля
    Ева в раю: ода природе и женщине объективе французского фотографа Себастьена Барриоля

    Джерело: cameralabs.org

    Читайте також
    фотограф
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ