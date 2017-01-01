Европейская жемчужина Египта: принцесса Фавзия



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Последняя принцесса Египта Фавзия Фуад вошла в историю как одна из самых эффектных восточных красавиц

Ее красота была такой необычной и яркой, что известный фотограф Сесиль Битон называл ее не иначе как «азиатской голубоглазой Венерой». Она была похожа на голливудскую звезду и благодаря французским корням выглядела по-европейски, ее даже путали с Вивьен Ли. Последняя принцесса Египта Фавзия Фуад вошла в историю не только как одна из самых эффектных восточных красавиц, но и как женщина, добровольно отказавшаяся от жизни при иранском королевском дворе, высокого титула и прочих атрибутов роскошной жизни. И никогда об этом не жалела, ведь взамен она получила не меньше.

Фавзия была старшей дочерью египетского короля Фуада и королевы Назли, в ее жилах текла албанская, французская и черкесская кровь. Один из ее предков – французский офицер, служивший под началом Наполеона, перешел в ислам и остался жить в Египте. Очевидно, ему Фавзия и была обязана европейской внешностью. Она получила образование в Швейцарии и свободно владела французским и английским языками.

По возвращении в Египет после обучения в Европе принцесса снова столкнулась с необходимостью соблюдать местные традиции, во многом ограничивающие ее свободу. Египетский придворный и писатель Адиль Сабит так описывал этот период ее жизни: «В те дни Фавзия была пленницей в материнском домовладении… Она редко выходила на прогулки, а в те немногие часы, когда это случалось, всегда сопровождалась фрейлинами и слугами. В то время, когда другие молодые девушки наслаждались относительной свободой, Фавзия в силу своего социального статуса была стеснена во всем».

В 17 лет Фавзию выдали замуж за иранского принца Мохаммеда Реза Пехлеви, с которым до свадьбы она виделась лишь однажды. Через два года, в 1941 г. он взошел на престол, и Фавзия стала королевой Ирана. Вскоре она снялась в фотосессии для журнала «Life», и после того как ее фото появилось на обложке, о красоте «азиатской голубоглазой Венеры» заговорил весь мир, ее называли одной из самых красивых женщин эпохи.

Однако счастливая жизнь в достатке и роскоши не была безоблачной. Вскоре после замужества Фавзия оказалась под тотальным контролем тестя, чья авторитарная власть распространялась не только на страну, но и на их семью. Тесть запрещал ей контактировать с родными, все слуги и вещи, привезенные из Египта, были отправлены назад. Муж редко бывал дома, отношения с ним испортились после того, как Фавзия узнала о его любовных похождениях.

И тогда женщина приняла решение, ставшее беспрецедентным для стран Востока, тем более для королевских семей: она первая подала на развод и вернулась в Египет. Официальной причиной развода в Иране назвали то, что Фавзии не удалось подарить королю наследника. 8-летнюю дочь ей пришлось оставить в семье мужа.

Через год Фавзия снова вышла замуж, за полковника египетской армии Исмаила Ширина. Страной правил ее брат Фарук, и какое-то время она снова могла наслаждаться обеспеченной и беззаботной жизнью. Но в 1952 г. в Египте произошла революция, к власти пришел генерал Абдель Нассер. Король бежал из страны, но его сестра с семьей решила остаться, хотя и была лишена всех титулов и привилегий.

Однажды Фавзию пригласил на встречу следующий правитель, президент Анвар Садат. Во время визита последняя принцесса Египта сказала ему: «Дважды за мою жизнь мне пришлось терять корону: первый раз, когда я перестала быть королевой Ирана, и второй – когда потеряла титул принцессы здесь. Неважно. Теперь все в прошлом».

Она действительно ни о чем не жалела: ее второй брак оказался счастливым, супруги провели вместе 45 лет, у них родилось двое детей. В Египте Фавзия пользовалась большим уважением и любовью, в народе ее продолжали называть «наша принцесса». Она прожила до глубокой старости и скончалась в 2013 г. в возрасте 91 года.