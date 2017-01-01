Ежегодный карнавал: итальянцы скрылись под масками

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В Италии проходит ежегодный карнавал, который продлится целый месяц

Каждое воскресенье с 5 февраля по 5 марта в городе Виареджио в Тоскане будут проходить костюмированные парады: по улицам будут проезжать украшенные платформы с гигантскими фигурами из папье-маше.

Впервые карнавал прошел 144 года назад — в 1873-м. Традиция родилась из протеста: когда власти решили устроить парад украшенных цветами платформ, некоторые жители решили надеть маски из папье-маше в знак возмущения высокими налогами, собранными на это действо.

Сегодня парад — это просто веселый праздник, привлекающий ежегодно до 600 тысяч зрителей в этот очаровательный город на Тирренском море.