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    Ежегодный карнавал: итальянцы скрылись под масками

    • Сьогодні, 10:49
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    В Италии проходит ежегодный карнавал, который продлится целый месяц

    Каждое воскресенье с 5 февраля по 5 марта в городе Виареджио в Тоскане будут проходить костюмированные парады: по улицам будут проезжать украшенные платформы с гигантскими фигурами из папье-маше.

    Впервые карнавал прошел 144 года назад — в 1873-м. Традиция родилась из протеста: когда власти решили устроить парад украшенных цветами платформ, некоторые жители решили надеть маски из папье-маше в знак возмущения высокими налогами, собранными на это действо.

    Сегодня парад — это просто веселый праздник, привлекающий ежегодно до 600 тысяч зрителей в этот очаровательный город на Тирренском море.

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    Ежегодный карнавал: итальянцы скрылись под масками
    Ежегодный карнавал: итальянцы скрылись под масками
    Ежегодный карнавал: итальянцы скрылись под масками
    Ежегодный карнавал: итальянцы скрылись под масками
    Ежегодный карнавал: итальянцы скрылись под масками
    Ежегодный карнавал: итальянцы скрылись под масками
    Ежегодный карнавал: итальянцы скрылись под масками
    Ежегодный карнавал: итальянцы скрылись под масками
    Ежегодный карнавал: итальянцы скрылись под масками
    Ежегодный карнавал: итальянцы скрылись под масками
    Ежегодный карнавал: итальянцы скрылись под масками
    Ежегодный карнавал: итальянцы скрылись под масками
    Ежегодный карнавал: итальянцы скрылись под масками
    Ежегодный карнавал: итальянцы скрылись под масками
    Ежегодный карнавал: итальянцы скрылись под масками
    Ежегодный карнавал: итальянцы скрылись под масками

    Джерело: Газета.Ру
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